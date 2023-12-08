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Posted Сегодня, 06:03

Published Сегодня, 06:03

Modified Сегодня, 06:03

Updated Сегодня, 06:03

Оркестр

В выходные белгородцы посетят чемпионат по муай-тай и погрузятся в мир волшебства

8 декабря 2023, 06:03
Фото: 1MI
Оркестр
В эти выходные, с 8 по 10 декабря, белгородцам покажут сразу несколько музыкальных выступлений, включая симфонические саундтреки к фильмам о Гарри Поттере, художественные выставки, фильмы про археологию и проведут на чемпионат по тайскому боксу. Подробности — в материале Бел.Ру.
Сюжет
Афиша

Пятница, 8 декабря

«Музыка Франции»

Где: Белгородская филармония.

Когда: 19:00.

Что будет: в Большом зале филармонии симфонический оркестр исполнит концертную программу с французской музыкой. В программе прозвучат мелодии Шоссона, Дебюсси и Бизе. Дирижёром будет лауреат международного конкурса Дмитрий Филатов.

Стоимость: 450 рублей.

Возрастное ограничение: 6+.

Музыкальный спектакль «Не всё коту масленица»

Где: студенческий ДК БГТУ.

Когда: 18:30.

Что будет: театр «Две обезьяны» покажет музыкальный спектакль в постановке режиссёра Евгения Крамского. Спектакль создали по произведению Николая Островского. Будет два действия с одним антрактом.

Стоимость: 500 или 700 рублей.

Возрастное ограничение: 12+.

Концерт «Гарри Поттер. Симфонический саундтрек»

Где: ЦМИ в Старом Осколе.

Когда: 19:00.

Что будет: популярный в России симфонический оркестр HighTime Orchestra исполнит саундтреки к фильмам о Гарри Поттере. Атмосферу создадут и видеоинсталляции.

Стоимость: от 900 до 3200 рублей.

Возрастное ограничение: 0+.

Выступление симфонического оркестраВыступление симфонического оркестра
Выступление симфонического оркестра
Фото: группа ВК "HighTime orchestra"

Суббота, 9 декабря

Праздничный концерт «Героям России посвящается»

Где: Дом офицеров.

Когда: 15:00.

Что будет: концерт посвящён Дню героев Отечества. Солисты и творческие коллективы будут чествовать ветеранов и почтут память погибших героев.

Стоимость: бесплатно.

Возрастное ограничение: 6+.

Просмотр и обсуждение фильма «На краю русской земли»

Где: КЦ «Октябрь» в Центральном парке.

Когда: 12:00.

Что будет: белгородцы посмотрят фильм и обсудят славяно-русскую экспедицию под руководством Дьяченко. С 1983 по 1991 годы Дьяченко изучал памятники Белгородской и Харьковской областей, проводил раскопки и разведки.

Стоимость: бесплатно.

Возрастное ограничение: 16+.

Выставка «Меняя реальность» Никаса Сафронова

Где: художественный музей.

Когда: 16:00.

Что будет: в субботу откроется персональная выставка Никаса Сафронова. Посетителям покажут более 60 произведений, созданных с 1978 по 2020 годы.

Стоимость: бесплатно.

Возрастное ограничение: 6+.

ВыставкаВыставка
Выставка
Фото: 1MI

Воскресенье, 10 декабря

Творческий вечер Антона Скибы

Где: Дом офицеров.

Когда: 17:00.

Что будет: саксофонист исполнит произведения композиторов Дебюсси, Сен-Санса и Баха. Билеты можно приобрести по Пушкинской карте.

Возрастное ограничение: 6+.

«Орган и его друзья»

Где: Белгородская филармония.

Когда: 12:00 и 14:00.

Что будет: Тимур Халиуллин расскажет взрослым и детям об органе и органной музыке, зрители также услышат, как инструмент звучит вживую.

Стоимость: 340 рублей.

Возрастное ограничение: 6+.

Чемпионат и первенство Белгородской области по муай-тай

Где: спортивный комплекс Светланы Хоркиной НИУ «БелГУ».

Когда: 12:00.

Что будет: более 150 спортсменов из Черноземья встретятся на поединке и поборются за звание лучших в тайском боксе. Соревнования пройдут среди девочек и мальчиков с 8 до 40 лет.

Стоимость: бесплатно.

Возрастное ограничение: 6+.

ПерчаткиПерчатки
Перчатки
Фото: 1MI
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