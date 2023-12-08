В выходные белгородцы посетят чемпионат по муай-тай и погрузятся в мир волшебства

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:03
Updated Сегодня, 06:03
Где: Белгородская филармония.
Когда: 19:00.
Что будет: в Большом зале филармонии симфонический оркестр исполнит концертную программу с французской музыкой. В программе прозвучат мелодии Шоссона, Дебюсси и Бизе. Дирижёром будет лауреат международного конкурса Дмитрий Филатов.
Стоимость: 450 рублей.
Возрастное ограничение: 6+.
Где: студенческий ДК БГТУ.
Когда: 18:30.
Что будет: театр «Две обезьяны» покажет музыкальный спектакль в постановке режиссёра Евгения Крамского. Спектакль создали по произведению Николая Островского. Будет два действия с одним антрактом.
Стоимость: 500 или 700 рублей.
Возрастное ограничение: 12+.
Где: ЦМИ в Старом Осколе.
Когда: 19:00.
Что будет: популярный в России симфонический оркестр HighTime Orchestra исполнит саундтреки к фильмам о Гарри Поттере. Атмосферу создадут и видеоинсталляции.
Стоимость: от 900 до 3200 рублей.
Возрастное ограничение: 0+.
Где: Дом офицеров.
Когда: 15:00.
Что будет: концерт посвящён Дню героев Отечества. Солисты и творческие коллективы будут чествовать ветеранов и почтут память погибших героев.
Стоимость: бесплатно.
Возрастное ограничение: 6+.
Где: КЦ «Октябрь» в Центральном парке.
Когда: 12:00.
Что будет: белгородцы посмотрят фильм и обсудят славяно-русскую экспедицию под руководством Дьяченко. С 1983 по 1991 годы Дьяченко изучал памятники Белгородской и Харьковской областей, проводил раскопки и разведки.
Стоимость: бесплатно.
Возрастное ограничение: 16+.
Где: художественный музей.
Когда: 16:00.
Что будет: в субботу откроется персональная выставка Никаса Сафронова. Посетителям покажут более 60 произведений, созданных с 1978 по 2020 годы.
Стоимость: бесплатно.
Возрастное ограничение: 6+.
Где: Дом офицеров.
Когда: 17:00.
Что будет: саксофонист исполнит произведения композиторов Дебюсси, Сен-Санса и Баха. Билеты можно приобрести по Пушкинской карте.
Возрастное ограничение: 6+.
Где: Белгородская филармония.
Когда: 12:00 и 14:00.
Что будет: Тимур Халиуллин расскажет взрослым и детям об органе и органной музыке, зрители также услышат, как инструмент звучит вживую.
Стоимость: 340 рублей.
Возрастное ограничение: 6+.
Где: спортивный комплекс Светланы Хоркиной НИУ «БелГУ».
Когда: 12:00.
Что будет: более 150 спортсменов из Черноземья встретятся на поединке и поборются за звание лучших в тайском боксе. Соревнования пройдут среди девочек и мальчиков с 8 до 40 лет.
Стоимость: бесплатно.
Возрастное ограничение: 6+.