В выходные белгородцы посетят чемпионат по муай-тай и погрузятся в мир волшебства

В эти выходные, с 8 по 10 декабря, белгородцам покажут сразу несколько музыкальных выступлений, включая симфонические саундтреки к фильмам о Гарри Поттере, художественные выставки, фильмы про археологию и проведут на чемпионат по тайскому боксу. Подробности — в материале Бел.Ру.

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