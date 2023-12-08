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Posted Сегодня, 10:11

Published Сегодня, 10:11

Modified Сегодня, 10:13

Updated Сегодня, 10:13

"Слово пацана"

В Белгородской области снимут второй сезон сериала «Слово пацана»?

8 декабря 2023, 10:11
Фото: кадр из трейлера сериала "Слово пацана"
"Слово пацана"

Мошенники приглашают белгородцев сняться во втором сезоне сериала «Слово пацана»

Аферисты ищут поклонников нашумевшего сериала среди жителей Старого Оскола и Белгорода и предлагают им прийти на кастинг. Им якобы требуется массовка для съёмки второго сезона. Но распространяемая информация является фейком.
Сюжет
Фейк

В белгородских и старооскольских пабликах появилась информация о якобы наборе желающих на съёмки второго сезона сериала «Слово пацана». В объявлениях говорится, что съёмки в Старом Осколе и Белгороде продлятся с декабря по январь. Для этого требуются актёры массовых сцен от 14 до 60 лет, которые смогут сыграть прохожих, бандитов, полицейских и других. Аферисты обещают за одну смену заплатить 3500 рублей.

Однако это фейк. О том, что распространяемая по местным пабликам информация является ложной, сообщили в официальной группе Wink. Отмечено, что первый сезон сериала ещё не вышел полностью, поэтому говорить о втором пока рано. Кроме этого, аферисты рассылают информацию о кастинге не только в паблики Старого Оскола и Белгорода, но и других городов: Воронежа, Твери, Саратова и остальных.

Недавно краеведы рассказали, какие районы Белгорода в советские годы были опасными.

Фейковая информацияФейковая информация
Фейковая информацияФейковая информация
Опровержение информацииОпровержение информации
Фейковая информация
Фото: «L1VE Старый Оскол»
Слово пацана: в какие районы боялись заходить жители Белгорода в советские годы?
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#Белгородская область#Старый Оскол#Мошенники#Белгород#Фейк#Съёмки#Сериал#Кастинг#Александра Склярова#Слово пацана
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