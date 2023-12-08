В Белгородской области снимут второй сезон сериала «Слово пацана»?

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
В белгородских и старооскольских пабликах появилась информация о якобы наборе желающих на съёмки второго сезона сериала «Слово пацана». В объявлениях говорится, что съёмки в Старом Осколе и Белгороде продлятся с декабря по январь. Для этого требуются актёры массовых сцен от 14 до 60 лет, которые смогут сыграть прохожих, бандитов, полицейских и других. Аферисты обещают за одну смену заплатить 3500 рублей.
Однако это фейк. О том, что распространяемая по местным пабликам информация является ложной, сообщили в официальной группе Wink. Отмечено, что первый сезон сериала ещё не вышел полностью, поэтому говорить о втором пока рано. Кроме этого, аферисты рассылают информацию о кастинге не только в паблики Старого Оскола и Белгорода, но и других городов: Воронежа, Твери, Саратова и остальных.
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