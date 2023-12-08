В Белгородской области снимут второй сезон сериала «Слово пацана»?

Однако это фейк. О том, что распространяемая по местным пабликам информация является ложной, сообщили в официальной группе Wink. Отмечено, что первый сезон сериала ещё не вышел полностью, поэтому говорить о втором пока рано. Кроме этого, аферисты рассылают информацию о кастинге не только в паблики Старого Оскола и Белгорода, но и других городов: Воронежа, Твери, Саратова и остальных.