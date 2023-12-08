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В Белгородской области напишут региональный учебник истории

В Белгородской области напишут региональный учебник истории

8 декабря 2023, 15:00
Фото: 1MI
Об этом сообщил министр образования области Андрей Милёхин в ходе пленарного заседания XXI Иоасафовских чтений. Чиновник также рассказал о новом федеральном учебнике истории.
Сюжет
СВО

В ходе пленарного заседания XXI Иоасафовских чтений министр образования области Андрей Милёхин рассказал о параграфе нового учебника истории, который посвящён СВО, куда попал подвиг белгородки Екатерины Ивановой. Он отметил, что теперь её подвиг будут изучать все одиннадцатиклассники Российской Федерации.

Наряду с формированием государственных учебников, есть поручение регионам РФ подготовиться к написанию региональных учебников истории. Я уверен, что общими усилиями и с Божьей помощью мы подготовим его и пройдём все испытания, чтобы наряду с федеральными учебниками у нас появился и региональный. Самое главное, нам есть о чём писать.
Андрей Милёхин

Напомним, выпускница БелГУ — фельдшер Екатерина Иванова получила медаль за отвагу, когда спасала других раненых. Снаряд попал в машину, в которой ехала медик. Ей чудом удалось спастись. Несмотря на это, она вылезла из автомобиля и продолжила помогать военнослужащим.

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#Белгородская область#Раненые#Белгород#Кристина Семенчук#Андрей Милёхин#Пленарное заседание#Министр образования#Региональный этап#Медаль за отвагу#СВО#XXI Иоасафовские чтения
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