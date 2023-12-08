В Белгородской области напишут региональный учебник истории

Напомним, выпускница БелГУ — фельдшер Екатерина Иванова получила медаль за отвагу, когда спасала других раненых. Снаряд попал в машину, в которой ехала медик. Ей чудом удалось спастись. Несмотря на это, она вылезла из автомобиля и продолжила помогать военнослужащим.