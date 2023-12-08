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ГИБДД

Toyota въехала в стоявший грузовик МАН: водитель легковушки погиб на месте

8 декабря 2023, 07:35
Фото: 1MI
ГИБДД

Две смертельные аварии произошли в Белгородской области за день

Одно ДТП случилось в Корочанском районе, второе — в Белгороде. Помимо этого, дважды автомобили въезжали в опоры ЛЭП, сбит пешеход. Подробности сообщили в региональном управлении МВД.
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ДТП

7 декабря в Белгородской области произошло два смертельных ДТП. Одно из них случилось в столице региона — на улице Костюкова. При столкновении Renault, Hyundai и Honda погиб 36-летний пассажир первой иномарки. Водители первых двух автомобилей госпитализированы.

Вторая смертельная авария произошла минувшим вечером в Корочанском районе. На трассе Toyota въехала в стоявший грузовик МАН в составе полуприцепа. По предварительным данным, 67-летний водитель легковушки не справился с управлением. Он погиб на месте.

Дважды за день автомобили въезжали в опоры линий электропередачи. Одна такая авария произошла в Белгороде. На улице Студенческой Kia въехала в опору ЛЭП. Пострадала 42-летняя автомобилистка.

Похожее ДТП случилось накануне в Старом Осколе. Там ВАЗ-2115 сначала съехал на бордюрный камень, а затем — в опору ЛЭП. Пострадал 36-летний водитель.

В тот же день на дороге Белгород — Никольское в Белгородском районе пострадала 62-летняя женщина. По информации УМВД, она шла на красный сигнал светофора и попала под колёса Skoda.

48-летняя пассажирка другого автомобиля Skoda пострадала в ДТП с СеАЗом в Белгороде. Автомобили столкнулись на пересечении Белгородского проспекта и улицы Н. Чумичова.

ДТП в Белгородской области 7 декабря ДТП в Белгородской области 7 декабря
ДТП в Белгородской области 7 декабря ДТП в Белгородской области 7 декабря
ДТП в Белгородской области 7 декабря
Фото: УМВД России по Белгородской области
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