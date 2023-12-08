Ставрополье представит на выставке «Россия» необычную программу ко дню края

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
Программа дня края включает солидную патриотическую составляющую. У стенда Ставрополья встретятся 25 героев России со всех уголков страны, которые обсудят опыт региона в организации патриотического воспитания молодежи: в частности, речь пойдет о традиции проведения военно-патриотической игры «Зарница», которая в крае проходит на протяжении уже более 40 лет благодаря последовательной реализации государственных программ в регионе.
В культурную программу войдут и выступления ставропольских исполнителей. Концерты будут сопровождаться работой аниматоров. Также предполагается, что гости выставки посетят мастер-класс известного ставропольского художника, пишет newstracker.ru.
Ожидаемый многими казачий компонент края можно будет увидеть на традиционной свадебной церемонии, а также на шоу ставропольского казачьего Деда Мороза. Здесь же пройдет спектакль-концерт «В гостях у казаков-некрасовцев».
«Стенд Ставрополья уже посетили почти 800 тысяч человек, которые благодаря представленной экспозиции смогли прикоснуться к богатой культуре нашего края, познакомиться с его туристическими, рекреационными, инвестиционными возможностями», — отметил губернатор региона Владимир Владимиров. Он также добавил: теперь на Ставрополье этих людей ожидают в качестве гостей, чтобы продемонстрировать им по-настоящему теплый, гостеприимный, щедрый прием.
Стоит отметить, что на стенде Ставрополья особого внимания удостоились молодежные проекты, темы развития туристического потенциала и зеленой энергетики. В 2019 году в регионе начала работу промышленная солнечная электростанция, а с 2020 года здесь ведётся строительство ветропарков. К 2024 году ожидается открытие уже седьмого ветропарка. Важное значение для развития внутреннего туризма на уровне всей России имеют ставропольские курорты — Кавказские Минеральные Воды. За пять лет в крае было реализовано 113 проектов по строительству и обновлению санаториев и гостиниц. Запущен современный номерной фонд почти на пять тысяч мест. Чтобы дать гостям выставки возможность больше узнать об их работе и насладиться природой Кавказа, в день края здесь состоится розыгрыш трех путевок в Ессентуки среди лучших участников викторины на знание Ставрополья.