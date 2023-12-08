Ставрополье представит на выставке «Россия» необычную программу ко дню края

Стоит отметить, что на стенде Ставрополья особого внимания удостоились молодежные проекты, темы развития туристического потенциала и зеленой энергетики. В 2019 году в регионе начала работу промышленная солнечная электростанция, а с 2020 года здесь ведётся строительство ветропарков. К 2024 году ожидается открытие уже седьмого ветропарка. Важное значение для развития внутреннего туризма на уровне всей России имеют ставропольские курорты — Кавказские Минеральные Воды. За пять лет в крае было реализовано 113 проектов по строительству и обновлению санаториев и гостиниц. Запущен современный номерной фонд почти на пять тысяч мест. Чтобы дать гостям выставки возможность больше узнать об их работе и насладиться природой Кавказа, в день края здесь состоится розыгрыш трех путевок в Ессентуки среди лучших участников викторины на знание Ставрополья.