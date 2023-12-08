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Posted Сегодня, 14:20

Published Сегодня, 14:20

Modified Сегодня, 14:22

Updated Сегодня, 14:22

Школа

Стали известны новые подробности истории об отравлении белгородских первоклассников

8 декабря 2023, 14:20
Фото: 1MI
Школа

СК не возбуждал уголовное дело после истории с отравившимися белгородцами

Первоклассники выпили жидкость для вейпа, её они нашли в туалете. Происшествие случилось в сентябре. Версия о том, что жидкость для вейпа детям дал незнакомец, не подтвердилась. Подробности сообщает Go31.

Следственный комитет Белгородской области не стал возбуждать уголовное дело по истории с отравившимися первоклассниками. Происшествие случилось в сентябре в Старом Осколе. Уголовное дело возбуждать не стали, так как нет состава преступления.

Установлено, что дети выпили жидкость для вейпа. Её они обнаружили в туалете школы. Предположения некоторых родителей о том, что жидкость им передал незнакомец, не подтвердились.

Свидетелями того, как первоклассники пробовали жидкость, стали старшеклассники. Они рассказали об этом учителю, а тот в свою очередь позвонил родителям.

Детей после произошедшего госпитализировали. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Напомним, что по факту отравления школьников полицейские проводили проверку.

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#Белгородская область#Происшествия#Старый Оскол#Новости Старого Оскола#Отравление#Первоклассники#Инна Рогова#Жидкость для вейпа
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