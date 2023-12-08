Стали известны новые подробности истории об отравлении белгородских первоклассников

СК не возбуждал уголовное дело после истории с отравившимися белгородцами

Первоклассники выпили жидкость для вейпа, её они нашли в туалете. Происшествие случилось в сентябре. Версия о том, что жидкость для вейпа детям дал незнакомец, не подтвердилась. Подробности сообщает Go31.