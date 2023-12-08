Стали известны новые подробности истории об отравлении белгородских первоклассников

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
Следственный комитет Белгородской области не стал возбуждать уголовное дело по истории с отравившимися первоклассниками. Происшествие случилось в сентябре в Старом Осколе. Уголовное дело возбуждать не стали, так как нет состава преступления.
Установлено, что дети выпили жидкость для вейпа. Её они обнаружили в туалете школы. Предположения некоторых родителей о том, что жидкость им передал незнакомец, не подтвердились.
Свидетелями того, как первоклассники пробовали жидкость, стали старшеклассники. Они рассказали об этом учителю, а тот в свою очередь позвонил родителям.
Детей после произошедшего госпитализировали. Сейчас их жизни ничего не угрожает.
Напомним, что по факту отравления школьников полицейские проводили проверку.