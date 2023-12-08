Сотрудницу уголовно-исполнительной инспекции осудили за взятки в Белгородской области

Так, в декабре 2020 года она получила от осуждённого мелкую взятку, за это она не установила ему электронный браслет для отслеживания местоположения. Позже она получила от обвиняемой взятку за сокрытие нарушений во время домашнего ареста. Ослабление контроля привело к тому, что обвиняемая совершила новое тяжкое преступление против собственности.