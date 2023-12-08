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Сотрудницу уголовно-исполнительной инспекции осудили за взятки в Белгородской области

Сотрудницу уголовно-исполнительной инспекции осудили за взятки в Белгородской области

8 декабря 2023, 16:32
Фото: 1MI
С 2020 по 2021 год старший инспектор совершила ряд коррупционных преступлений. Её приговорили к наказанию в виде лишения свободы на четыре года. Подробности сообщили в Борисовском районном суде.
Сюжет
Суд

Суд установил, что старший инспектор Краснояружского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН по Белгородской области с декабря 2020 по декабрь 2021 года совершила ряд коррупционных преступлений. Женщина получала от поднадзорных её лиц взятки за бездействие.

Так, в декабре 2020 года она получила от осуждённого мелкую взятку, за это она не установила ему электронный браслет для отслеживания местоположения. Позже она получила от обвиняемой взятку за сокрытие нарушений во время домашнего ареста. Ослабление контроля привело к тому, что обвиняемая совершила новое тяжкое преступление против собственности.

Кроме того, женщина ввела в заблуждение двух осужденных, которым обещала за деньги помочь в получении водительского удостоверения и в решении вопроса с мерой пресечения.

В отношении инспектора было заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 290, ч.1 ст. 291.2 и ч. 3 ст. 159 УК РФ. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на четыре года в исправительной колонии общего режима. Также она была лишена права занимать определённые должности на пять лет. Приговор ещё не вступил в законную силу.

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