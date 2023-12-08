Сильный снег и заносы на дорогах: выходные в Белгородской области начнутся с непогоды

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
В Белгородской области 9 декабря будет облачно. В ночь на субботу пройдёт снег, в отдельных районах — сильный. На дорогах возможны снежные заносы и гололедица. Температура опустится до -10…-5 ˚С.
Днём в субботу тоже пройдёт снег. Столбик термометра поднимется до -8…-3 ˚С. Ветер восточный 8-13 м/с.
10 декабря в Белгородской области тоже будет облачная и снежная погода. Ночью температура составит от -10 ˚С до -5 ˚С, днём — от -7 ˚С до -5 ˚С. Прогноз по ветру такой же, как и на субботу.
В Белгороде 9 декабря установится облачная с прояснениями погода. Ночью при -5 ˚С пройдёт снег. Днём осадки продолжатся при -3 ˚С.
Аналогичный прогноз синоптики составили и на воскресенье, 10 декабря. Только ночью в столице региона ожидается -4 ˚С.