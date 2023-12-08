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Published Сегодня, 13:52

Modified Сегодня, 13:54

Updated Сегодня, 13:54

Снег

Сильный снег и заносы на дорогах: выходные в Белгородской области начнутся с непогоды

8 декабря 2023, 13:52
Фото: 1MI
Снег

МЧС предупреждает белгородцев о сильном снеге и гололедице

Снег в регионе будет идти и в субботу, и в воскресенье. Температура ночью опустится до -10 ˚С. О погоде в выходные дни сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
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Погода

В Белгородской области 9 декабря будет облачно. В ночь на субботу пройдёт снег, в отдельных районах — сильный. На дорогах возможны снежные заносы и гололедица. Температура опустится до -10…-5 ˚С.

Днём в субботу тоже пройдёт снег. Столбик термометра поднимется до -8…-3 ˚С. Ветер восточный 8-13 м/с.

10 декабря в Белгородской области тоже будет облачная и снежная погода. Ночью температура составит от -10 ˚С до -5 ˚С, днём — от -7 ˚С до -5 ˚С. Прогноз по ветру такой же, как и на субботу.

В Белгороде 9 декабря установится облачная с прояснениями погода. Ночью при -5 ˚С пройдёт снег. Днём осадки продолжатся при -3 ˚С.

Аналогичный прогноз синоптики составили и на воскресенье, 10 декабря. Только ночью в столице региона ожидается -4 ˚С.

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#Общество#Белгородская область#Погода#Выходные#Снег#Гололедица#Гидрометцентр#Прогноз погоды#Инна Рогова#Белгород#Снежные заносы
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