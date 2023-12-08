Почти 7000 белгородцев стали новыми пользователями Личного кабинета «МойГаз»

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
В Личном кабинете абоненты могут передать показания приборов, подключить дополнительные лицевые счета, проверить задолженность, начисления.
Кроме того, через сервис можно подать заявление на перезаключение договора на техническое обслуживание газового оборудования.
«Мы оперативно реализовали возможность оформления в Личном кабинете заявления на перезаключение договора на техобслуживание, благодаря чему количество подключившихся абонентов многократно возросло. Белгородцы выбрали удобный и доступный способ подачи документов», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» Константин Выродов.
Сервис доступен и в формате мобильного приложения «Газ Онлайн», который можно скачать в App Store, или «Мой Газ» в Google Play. По ссылке https://мойгаз.смородина.онлайн также доступна версия для ПК.