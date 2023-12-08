Объявлен шорт-лист «Премии Рунета»

Posted Сегодня, 20:45
Published Сегодня, 20:45
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Updated Сегодня, 20:45
Согласно правилам экспертного голосования, в финальный этап прошли топ-10 организаций и проектов в каждой категории, набравших наибольшее количество голосов. Составление шорт-листа осуществлялось на основе голосов экспертного клуба, а его полный перечень доступен на официальном сайте.
В числе номинантов появился проект «Х-разработка» от медиахолдинга 1MI в категории «Наука, технологии и инновации», реализованный при поддержке ИРИ. Об этом сообщает properm.ru.
Первый этап голосования прошел с 5 по 6 декабря, после чего началось голосование экспертного совета, включающего в себя представителей отрасли, общественных деятелей и государственных экспертов. Этот этап продлится до 14 декабря, после чего будут объявлены три равноправных лауреата в каждой категории. Четвёртого лауреата определит искусственный интеллект. Названия лауреатов «Премии Рунета» будут обнародованы на торжественной церемонии вручения 15 декабря.
Екатерина Демкина, исполнительный директор РАЭК, отметила: «Экспертный клуб успешно справился с задачей выбора топ-10 проектов в каждой номинации. Скоро мы узнаем, кто станет обладателем этой почетной статуэтки и оставит свой след в истории Рунета».
Организатором конкурса выступает РАЭК, а поддержку предоставляют Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, а также АНО «Цифровая экономика». Ключевые представители ИТ-отрасли, такие как Яндекс, VK, Rutube, АО «Тинькофф Банк», ВТБ, Tele2, «Авиасейлс», Координационный центр доменов .RU/.РФ и Looky, поддерживают «Премию Рунета — 2023». Медиахолдинг 1MI выступает информационным партнером мероприятия.