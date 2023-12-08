Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 20:45

Published Сегодня, 20:45

Modified Сегодня, 20:45

Updated Сегодня, 20:45

Объявлен шорт-лист «Премии Рунета»

Объявлен шорт-лист «Премии Рунета»

8 декабря 2023, 20:45
Фото: РАЭК
7 декабря 2023 года был объявлен шорт-лист «Премии Рунета», выдающейся награды в российской интернет-отрасли, которая в этом году отмечает свой 20-й юбилей.

Согласно правилам экспертного голосования, в финальный этап прошли топ-10 организаций и проектов в каждой категории, набравших наибольшее количество голосов. Составление шорт-листа осуществлялось на основе голосов экспертного клуба, а его полный перечень доступен на официальном сайте.

В числе номинантов появился проект «Х-разработка» от медиахолдинга 1MI в категории «Наука, технологии и инновации», реализованный при поддержке ИРИ. Об этом сообщает properm.ru.

Первый этап голосования прошел с 5 по 6 декабря, после чего началось голосование экспертного совета, включающего в себя представителей отрасли, общественных деятелей и государственных экспертов. Этот этап продлится до 14 декабря, после чего будут объявлены три равноправных лауреата в каждой категории. Четвёртого лауреата определит искусственный интеллект. Названия лауреатов «Премии Рунета» будут обнародованы на торжественной церемонии вручения 15 декабря.

Екатерина Демкина, исполнительный директор РАЭК, отметила: «Экспертный клуб успешно справился с задачей выбора топ-10 проектов в каждой номинации. Скоро мы узнаем, кто станет обладателем этой почетной статуэтки и оставит свой след в истории Рунета».

Организатором конкурса выступает РАЭК, а поддержку предоставляют Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, а также АНО «Цифровая экономика». Ключевые представители ИТ-отрасли, такие как Яндекс, VK, Rutube, АО «Тинькофф Банк», ВТБ, Tele2, «Авиасейлс», Координационный центр доменов .RU/.РФ и Looky, поддерживают «Премию Рунета — 2023». Медиахолдинг 1MI выступает информационным партнером мероприятия.

#Общество
Подпишитесь
Деды Морозы на самокатах и пальма с шарами: Белгород украсят к праздникам по-новому
Сегодня, 14:40
«Кто подобрал цвета вражеские?» Подсветка на белгородской ёлке вызвала споры
Сегодня, 09:11
«Принял огонь на себя»: в центре Белгорода открыли бюст погибшего в ходе СВО военного
Сегодня, 12:50
50 метров от госграницы: Гладков рассказал о жизни в белгородской Новой Таволжанке
Сегодня, 13:47
Стали известны новые подробности истории об отравлении белгородских первоклассников
Сегодня, 14:20
Суд завода Зотова с московской компанией закончился мировым соглашением
Сегодня, 13:39