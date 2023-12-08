Объявлен шорт-лист «Премии Рунета»

Первый этап голосования прошел с 5 по 6 декабря, после чего началось голосование экспертного совета, включающего в себя представителей отрасли, общественных деятелей и государственных экспертов. Этот этап продлится до 14 декабря, после чего будут объявлены три равноправных лауреата в каждой категории. Четвёртого лауреата определит искусственный интеллект. Названия лауреатов «Премии Рунета» будут обнародованы на торжественной церемонии вручения 15 декабря.