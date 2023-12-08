Названа дата открытия ёлочных базаров в районах и горокругах Белгородской области

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
В Белгородской области ёлочные базары начнут работу уже в следующие выходные. В субботу, 16 декабря, их откроют в Белгороде. Начиная со следующего дня ёлочные базары заработают в остальных районах и горокругах.
Белгородцы смогут купить новогодние деревья из Старого Оскола, Брянской, Ярославской, Кировской областей. Ёлочные базары будут работать до конца декабря.
Напомним, что в Белгороде организуют 31 точку по продаже сосен и елей. С адресами можно ознакомиться здесь.
Один метр сосны будет стоить от 800 рублей, ели — от 1 тыс. рублей. Стоимость выросла в сравнении с прошлым годом. В 2022-м цена за метр сосны начиналась от 600 рублей, за метр ели — от 800 рублей.
Помимо деревьев, белгородцы смогут купить ветки — еловый и сосновый лапник. В планах также организовать продажу елей и сосен в кадках. Однако их будет немного, так как, по словам мэра Белгорода Валентина Демидова, это не самый востребованный товар.