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Published Сегодня, 06:32

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Ёлочный базар

Названа дата открытия ёлочных базаров в районах и горокругах Белгородской области

8 декабря 2023, 06:32
Фото: 1MI
Ёлочный базар

Ёлочные базары в Белгородской области откроют в следующие выходные

В столице региона базары заработают 16 декабря. Начиная со следующего дня их откроют в остальных районах и горокругах. Работать ёлочные базары будут до конца месяца, напомнил губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгородской области ёлочные базары начнут работу уже в следующие выходные. В субботу, 16 декабря, их откроют в Белгороде. Начиная со следующего дня ёлочные базары заработают в остальных районах и горокругах.

Белгородцы смогут купить новогодние деревья из Старого Оскола, Брянской, Ярославской, Кировской областей. Ёлочные базары будут работать до конца декабря.

Напомним, что в Белгороде организуют 31 точку по продаже сосен и елей. С адресами можно ознакомиться здесь.

Один метр сосны будет стоить от 800 рублей, ели — от 1 тыс. рублей. Стоимость выросла в сравнении с прошлым годом. В 2022-м цена за метр сосны начиналась от 600 рублей, за метр ели — от 800 рублей.

Помимо деревьев, белгородцы смогут купить ветки — еловый и сосновый лапник. В планах также организовать продажу елей и сосен в кадках. Однако их будет немного, так как, по словам мэра Белгорода Валентина Демидова, это не самый востребованный товар.

Будут ли на ёлочных базарах продавать деревья в кадках и сосновые ветки?
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#Общество#Белгородская область#Новый год#Ёлочный базар#Открытие#Инна Рогова#Белгород#Вячеслав Гладков
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