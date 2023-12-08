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Posted Сегодня, 11:55

Published Сегодня, 11:55

Modified Сегодня, 11:57

Updated Сегодня, 11:57

Каток на Соборной площади

Названа дата открытия катка на Соборной площади в Белгороде

8 декабря 2023, 11:55
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
Каток на Соборной площади

На Соборной в Белгороде начали заливать каток

Конструкция катка уже собрана. 8 декабря рабочие начали заливку чернового слоя. Открыть ледовую площадку должны уже в следующую субботу, сообщил мэр Валентин Демидов.

Рабочие приступили к заливке главного ледового катка в Белгороде. Проводится она методом напыления. Всего предстоит создать 400 кубометров ледового покрытия. Его толщина составит 20 сантиметров.

Сама конструкция ледовой арены уже собрана. Систему холодильного оборудования смонтировали. Заполнили её специальным составом, обеспечивающим устойчивое покрытие.

Собирать каток начали в конце октября. Открыть его должны 16 декабря, в следующую субботу. Находиться на нём одновременно смогут до 120 человек. Для проката подготовлено 200 пар коньков.

Вход на каток будет бесплатным. Хотя изначально сообщалось, что с посетителей могут взять «символическую плату за бронирование места».

15 декабря должны открыть ледовые дорожки в Центральном парке. Однако в этом случае за вход придётся заплатить 50 рублей.

Белгород тем временем продолжают украшать к Новому году. На Соборной площади наряжают главную ёлку, а в парке Победы устанавливают «Эрмитаж».

Белгород продолжают украшать к Новому году: что уже изменилось
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