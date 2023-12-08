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Posted 8 декабря 2023, 12:09

Published 8 декабря 2023, 12:09

Modified 8 декабря 2023, 12:11

Updated 8 декабря 2023, 12:11

Белгородец ударил полицейского за выданную ему повестку

Кулаком в лицо за повестку: белгородец ударил полицейского за вызов в военкомат

8 декабря 2023, 12:09
Фото: 1MI.

Белгородец ударил полицейского за выданную ему повестку

Сюжет
Новости Старого Оскола
Участковый вручил повестку 44-летнему мужчине. Тот разозлился и ударил сотрудника правоохранительных органов по лицу, оставив ему ушиб подбородка. Против мужчины планируют возбудить уголовное дело, сообщает Go31.

Вчера, 7 декабря, 44-летний житель села Новосёловка в Старооскольском городском округе ударил полицейского в лицо. Случилось всё из-за того, что сотрудник правоохранительных органов принёс ему повестку, но старооскольцу это не понравилось.

Участковый обратился в бюро судмедэкспертизы и выяснил, что у него ушиб подбородка. Против старооскольца планируют возбудить уголовное дело по статье о неопасном нападении на полицейского.

Напомним, что с 1 сентября до 31 декабря в России продолжается осенний призыв в армию.

В России стартовал осенний призыв. Какие изменения ждут белгородцев?
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#Александра Склярова#Белгородская область#Старый Оскол#Новости Старого Оскола#Ударил полицейского#Военкомат#Повестка
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