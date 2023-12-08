«Кто подобрал цвета вражеские?» Подсветка на белгородской ёлке вызвала споры

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
В начале декабря в Короче установили ёлку со светящимися звёздами и снежинками. Однако не все белгородцы порадовались установленной красоте: некоторых смутила цветовая гамма новогоднего дерева. Корочанцы увидели в подсветке флаг Украины и попросили заменить цвета.
«Жёлтый и голубой не должны пересекаться в пространстве», — высказал своё мнение один из жителей. «Кто же интересно додумался такие цвета подобрать вражеские?» — пишет другой комментатор.
Однако большинство белгородцев не согласились с претензиями некоторых жителей. Они отметили, что это просто цвета, которые, ко всему прочему, не похожи на оттенки украинского флага.
Белгородцы добавляют, что на самом деле снежинки выполнены в серебряном и золотом оттенках, что хорошо видно при дневном свете. В вечернее время тёплый оттенок светит жёлтым, а холодный — голубым.
Напомним, что летом жителей возмутила жёлто-голубая плитка в ремонтируемом подземном переходе на «Родине». После жалоб власти быстро заменили напольное покрытие.