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Установленная ёлка, не устроившая некоторых жителей

«Кто подобрал цвета вражеские?» Подсветка на белгородской ёлке вызвала споры

8 декабря 2023, 09:11
Фото: группа ВК "Короча Наизнанку"
Установленная ёлка, не устроившая некоторых жителей

Не все белгородцы оценили ёлку из-за жёлто-голубой подсветки

Группа «Короча Наизнанку» опубликовала фотографии установленной в населённом пункте новогодней ёлки. Её украсили звёздами и снежинками, которые в тёмное время суток подсвечиваются в жёлтых и голубых оттенках. Некоторые корочанцы нашли в наряженном дереве намёк на флаг Украины.

В начале декабря в Короче установили ёлку со светящимися звёздами и снежинками. Однако не все белгородцы порадовались установленной красоте: некоторых смутила цветовая гамма новогоднего дерева. Корочанцы увидели в подсветке флаг Украины и попросили заменить цвета.

«Жёлтый и голубой не должны пересекаться в пространстве», — высказал своё мнение один из жителей. «Кто же интересно додумался такие цвета подобрать вражеские?» — пишет другой комментатор.

Однако большинство белгородцев не согласились с претензиями некоторых жителей. Они отметили, что это просто цвета, которые, ко всему прочему, не похожи на оттенки украинского флага.

Белгородцы добавляют, что на самом деле снежинки выполнены в серебряном и золотом оттенках, что хорошо видно при дневном свете. В вечернее время тёплый оттенок светит жёлтым, а холодный — голубым.

Напомним, что летом жителей возмутила жёлто-голубая плитка в ремонтируемом подземном переходе на «Родине». После жалоб власти быстро заменили напольное покрытие.

Установленная ёлка, не устроившая жителейУстановленная ёлка, не устроившая жителей
Установленная ёлка, не устроившая жителейУстановленная ёлка, не устроившая жителей
Комментарии жителейКомментарии жителей
Комментарии жителейКомментарии жителей
Комментарии жителейКомментарии жителей
Комментарии жителейКомментарии жителей
Установленная ёлка, не устроившая жителей
Фото: группа ВК "Короча Наизнанку"
В мэрии объяснили, почему в переходе Белгорода положили плитку цветов флага Украины
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#Белгородская область#Короча#Нарочно не придумаешь#Белгород#Новогодняя ёлка#Александра Склярова#Украинский флаг
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