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Корпорация МСП создала сервис «Правовой гид»

Корпорация МСП создала сервис «Правовой гид»

8 декабря 2023, 13:15
Фото: 1MI
Корпорация МСП запустила на сервис «Правовой гид», который бесплатно поможет малому и среднему бизнесу разобраться в юридических вопросах. Сервис работает на цифровой платформе МСП.РФ.

Специалисты сервиса бесплатно ответят на вопросы предпринимателей, касающиеся старта бизнеса, оформления документов, заключения договоров, соблюдения законов и т. д. Как рассказал гендиректор КМСП Александр Исаевич, малый и средний бизнес уже получил ответы на такие вопросы: как разместить вывеску на балконе жилого дома, может ли плательщик НПД одновременно быть учредителем ООО, нужно ли получать лицензию для курсов йоги, как стать субъектом МСП компании с иностранными учредителями и другие, сообщает ria.ru.

«Одна из проблем МСП заключается в ограниченности штата. Редкие малые и уж тем более микропредприятия могут позволить себе содержать штатных юрисконсультов», — отметил Александр Исаевич.

По его словам, юридические вопросы возникают регулярно, в КМСП непрерывно поступают обращения с просьбами разъяснить, проконсультировать, подсказать в решении каких-то проблем.

«Видя большой запрос, было принято решение запустить „Правовой гид“. Это сервис на цифровой платформе МСП.РФ, который будет доступен всем пользователям, бесплатно, в режиме 24/7», — рассказал Исаевич.

«Правовой гид» тестировался с середины ноября. Его первые пользователи получали ответы на интересующие их юридические вопросы и сообщали об ошибках в работе сервиса.

«За время тестовой эксплуатации в Корпорацию МСП поступило более 60 обращений от предпринимателей. И мы увидели, что они сталкиваются с самыми разнообразными ситуациями, в которых им требуется помощь», — добавил Александр Исаевич.

Он также отметил, что «Правовой гид» создан для получения информации, а для жалоб и решения проблем на МСП.РФ действует «Сервис 360°».

Цифровая платформа для малого и среднего бизнеса была разработана КМСП и Минэкономразвития России для повышения доступности услуг и мер поддержки для малого и среднего бизнеса. Её создание и развитие предусмотрено нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство».

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