Корпорация МСП создала сервис «Правовой гид»

Специалисты сервиса бесплатно ответят на вопросы предпринимателей, касающиеся старта бизнеса, оформления документов, заключения договоров, соблюдения законов и т. д. Как рассказал гендиректор КМСП Александр Исаевич, малый и средний бизнес уже получил ответы на такие вопросы: как разместить вывеску на балконе жилого дома, может ли плательщик НПД одновременно быть учредителем ООО, нужно ли получать лицензию для курсов йоги, как стать субъектом МСП компании с иностранными учредителями и другие, сообщает ria.ru.