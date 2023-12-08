bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 декабря 2023, 13:15

Published 8 декабря 2023, 13:15

Modified 16 января, 05:41

Updated 16 января, 05:41

Корпорация МСП создала сервис «Правовой гид»

Корпорация МСП создала сервис «Правовой гид»

8 декабря 2023, 13:15
Фото: 1MI.
Корпорация МСП запустила на сервис «Правовой гид», который бесплатно поможет малому и среднему бизнесу разобраться в юридических вопросах. Сервис работает на цифровой платформе МСП.РФ.

Специалисты сервиса бесплатно ответят на вопросы предпринимателей, касающиеся старта бизнеса, оформления документов, заключения договоров, соблюдения законов и т. д. Как рассказал гендиректор КМСП Александр Исаевич, малый и средний бизнес уже получил ответы на такие вопросы: как разместить вывеску на балконе жилого дома, может ли плательщик НПД одновременно быть учредителем ООО, нужно ли получать лицензию для курсов йоги, как стать субъектом МСП компании с иностранными учредителями и другие, сообщает ria.ru.

«Одна из проблем МСП заключается в ограниченности штата. Редкие малые и уж тем более микропредприятия могут позволить себе содержать штатных юрисконсультов», — отметил Александр Исаевич.

По его словам, юридические вопросы возникают регулярно, в КМСП непрерывно поступают обращения с просьбами разъяснить, проконсультировать, подсказать в решении каких-то проблем.

«Видя большой запрос, было принято решение запустить „Правовой гид“. Это сервис на цифровой платформе МСП.РФ, который будет доступен всем пользователям, бесплатно, в режиме 24/7», — рассказал Исаевич.

«Правовой гид» тестировался с середины ноября. Его первые пользователи получали ответы на интересующие их юридические вопросы и сообщали об ошибках в работе сервиса.

«За время тестовой эксплуатации в Корпорацию МСП поступило более 60 обращений от предпринимателей. И мы увидели, что они сталкиваются с самыми разнообразными ситуациями, в которых им требуется помощь», — добавил Александр Исаевич.

Он также отметил, что «Правовой гид» создан для получения информации, а для жалоб и решения проблем на МСП.РФ действует «Сервис 360°».

Цифровая платформа для малого и среднего бизнеса была разработана КМСП и Минэкономразвития России для повышения доступности услуг и мер поддержки для малого и среднего бизнеса. Её создание и развитие предусмотрено нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство».

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика