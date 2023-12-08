Конференция «Цифровизация высшего образования: государство, бизнес и наука»

«Цифровизация и внедрение современных информационных технологий в образовательный процесс и работу вузов позволит создать инфраструктуру для более качественной подготовки востребованных специалистов, а также расширит возможности профессионального сообщества. Однако создавать и внедрять новые решения необходимо исходя из реальных потребностей и проблем отрасли. Именно поэтому нам важно поддерживать диалог между вузами, вендорами и государством. Вместе мы делаем важный вклад в цифровую трансформацию системы высшего образования и науки и укрепляем технологический суверенитет нашей страны», — прокомментировал Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский.