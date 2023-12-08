Конференция «Цифровизация высшего образования: государство, бизнес и наука»

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Мероприятие организовано Минобрнауки России совместно с ПАО «Ростелеком».
Участниками и спикерами деловой программы выступят президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский, замглавы Минобрнауки России Дарья Кирьянова, замглавы Минцифры России Олег Качанов, а также представители госорганизаций и руководители ведущих отраслевых университетов и национальных исследовательских институтов.
«Цифровизация и внедрение современных информационных технологий в образовательный процесс и работу вузов позволит создать инфраструктуру для более качественной подготовки востребованных специалистов, а также расширит возможности профессионального сообщества. Однако создавать и внедрять новые решения необходимо исходя из реальных потребностей и проблем отрасли. Именно поэтому нам важно поддерживать диалог между вузами, вендорами и государством. Вместе мы делаем важный вклад в цифровую трансформацию системы высшего образования и науки и укрепляем технологический суверенитет нашей страны», — прокомментировал Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский.
Всероссийская конференция «Цифровизация высшего образования» — это перспективная бизнес-площадка для ведения конструктивного диалога между государством, бизнесом и образовательными организациями.
«Мы наблюдаем уверенный рост цифровой зрелости российского образовательного сегмента. Конференция проводится для активного рабочего диалога и „ценностной сонастройки“ государства и бизнеса с представителями образовательного и научного сообщества. Мы осознаем неизбежные изменения в социокультурной среде и создаем новые условия для перехода вузов на новый путь, который расширяет возможности их работы. Происходит постепенное развитие технологической инфраструктуры на местах, усиление региональной ресурсной базы, что способствует развитию всей сферы высшего образования», — отметила замглавы Минобрнауки России Дарья Кирьянова.
Ключевыми темами мероприятия станут: стратегические направления цифровой трансформации вузов;импортозамещение;экономика данных;искусственный интеллект;технологии в образовании будущего;кадры для отрасли и многие другие.
К участию приглашаются ИТ-руководители в сфере российского высшего образования. Регистрация и дополнительная информация о деловой программе мероприятия размещены на сайте.