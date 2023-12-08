ГТЛК и ООО «БАС» получили премии «Архитектура неба»

Алексей Варятченко, генеральный директор ООО «БАС», получил премию за профессиональную экспертизу решений. Он сказал, что компания находится в начале своего пути и перед ней стоит множество задач. Но уже сегодня ООО «БАС» является оператором беспилотной авиации, владеющим лучшими моделями беспилотных аппаратов, а также — инициатором развития инфраструктуры и нормативной базы отрасли. На церемонии награждения компания была отмечена как технологический полигон для тестирования и отбора инновационных решений для успешной интеграции беспилотных летательных средств в пилотируемое пространство.