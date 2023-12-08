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ГТЛК и ООО «БАС» получили премии «Архитектура неба»

ГТЛК и ООО «БАС» получили премии «Архитектура неба»

8 декабря 2023, 10:36
Фото: Артём Ганжа
Премию «Архитектура неба» в категории «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные системы» получили ГТЛК и ООО «БАС» за вклад в развитие отечественных беспилотных технологий.
Алексей Куканов, управляющий директор по работе с цифровыми активами ГТЛКАлексей Куканов, управляющий директор по работе с цифровыми активами ГТЛК
Алексей Куканов, управляющий директор по работе с цифровыми активами ГТЛК
Фото: Артём Ганжа

После получения награды за формирование рынка отрасли БАС и регионального заказа управляющий директор по работе с цифровыми активами ГТЛК Алексей Куканов отметил, что разработанная совместно с НТИ и ВЭБ РФ методика позволила определить потенциальную емкость рынка еще до его формирования, пишет newizv.ru.

Алексей Варятченко, генеральный директор ООО «БАС», получил премию за профессиональную экспертизу решений. Он сказал, что компания находится в начале своего пути и перед ней стоит множество задач. Но уже сегодня ООО «БАС» является оператором беспилотной авиации, владеющим лучшими моделями беспилотных аппаратов, а также — инициатором развития инфраструктуры и нормативной базы отрасли. На церемонии награждения компания была отмечена как технологический полигон для тестирования и отбора инновационных решений для успешной интеграции беспилотных летательных средств в пилотируемое пространство.

Премия «Архитектура неба», впервые организованная Платформой Национальной технологической инициативы, Университетом НТИ 2035 и Фондом поддержки проектов НТИ в формате специальной номинации всероссийской премии «Технологический прорыв», отмечает достижения среди лидеров сферы беспилотных авиасистем. Специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития, генеральный директор АНО «Платформа Национальной технологической инициативы» Дмитрий Песков рассчитывает на еще большие достижения и прорывные проекты в следующем году. Премию получили 44 компании, работающие в сфере беспилотных авиационных систем.

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