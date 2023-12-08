Главы Минвостокразвития осмотрел новые социальные объекты в Норильске

Как сообщает newizv.ru, в феврале 2021 года между Минвостокразвития РФ, Красноярским краем, Норильском и «Норникелем» было заключено четырехстороннее соглашение о реализации комплексных мер социально-экономического развития города до 2024 года. С момента подписания документа и до 2035 года в эти проекты планируется вложить 120 миллиардов рублей, из которых средства «Норникеля» — 81,3 миллиарда рублей.