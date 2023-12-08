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Главы Минвостокразвития осмотрел новые социальные объекты в Норильске

Главы Минвостокразвития осмотрел новые социальные объекты в Норильске

8 декабря 2023, 11:50
Фото: Марина Пешкова
Глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков посетил Норильск с рабочим визитом и оценил ключевые проекты «Норникеля», проверил ход реализации комплексного плана социально-экономического развития города.

Как сообщает newizv.ru, в феврале 2021 года между Минвостокразвития РФ, Красноярским краем, Норильском и «Норникелем» было заключено четырехстороннее соглашение о реализации комплексных мер социально-экономического развития города до 2024 года. С момента подписания документа и до 2035 года в эти проекты планируется вложить 120 миллиардов рублей, из которых средства «Норникеля» — 81,3 миллиарда рублей.

Чекунков осмотрел жилой дом, который сдали по программе реновации. В этом доме 90 квартир для специалистов, приглашенных на работу в Норильский дивизион «Норникеля». Также министр осмотрел современный комплекс для оперативных служб на Надеждинском металлургическом заводе, созданный в ходе реализации крупнейшего экологического проекта России — «Серной программы».

Как отметил старший вице-президент компании Николай Уткин, Норильск развивается, компания старается улучшать комфорт, доступность городской среды и рабочих мест на предприятии. Так, министр в ходе инспекции побывал на одной из новых теплых остановок и проехал на современном городском автобусе.

В Талнахе Алексей Чекунков открыл ледовую арену «Айсберг», этот новый объект для хоккея и катания построен по инициативе «Норникеля». По словам министра, в Норильске реализуется один из самых крупных комплексных планов развития города в Арктике.

«Хорошие темпы реализации плана могут стать основой для его масштабирования и в других арктических регионах», — отметил Чекунков.

Комплексный план развития города накануне рабочей поездки министра появился на цифровой платформе — «Норильск-2035», которая позволяет увидеть будущий облик Норильска и все объекты реновации.

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