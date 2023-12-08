Депутат не заплатил рабочим за строительство оборонительных сооружений?

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Депутат из посёлка Иванино Елена Белозёрова рассказала «Курским известиям», что её коллега из облдумы Максим Васильев нанял рабочих на возведение оборонительных сооружений в Кореневском районе. Однако за работу им так и не заплатили.
Всего строителям, которые работали в компании «Сиэми», должны около 100 тыс. рублей. Белозёрова просит депутата вернуть деньги наёмным рабочим.
Без зарплаты остались восемь человек. Они выполнили работу ещё в августе, однако оплаты так и не дождались. По их словам, им каждый день говорили, что выплаты стоит ждать «завтра».
Сам депутат Максим Васильев решил пояснить ситуацию. По его словам, рабочие заканчивали ту работу, которую не завершила предыдущая компания. Заказчику отправили все документы для оплаты работ, однако тот деньги так и не выделил.
«Считаю, что необходимо собраться рабочим, руководству компании и отправиться к заказчику, чтобы выяснить, когда будет расчёт», — добавил депутат.
Журналисты направили запрос в правительство региона, чтобы прояснить ситуацию.
Напомним, что в 2021 году Максим Васильев выразил неудовлетворение установленной в Белгороде новогодней ёлкой. Депутат приехал до её официального открытия, когда вся иллюминация была выключена, а на площади ещё продолжались работы.
А в начале 2023 года Васильев записал «видеопривет» из Мексики, после чего лишился должности зампредседателя в областной думе.