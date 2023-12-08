Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:34

Published Сегодня, 09:34

Modified Сегодня, 09:36

Updated Сегодня, 09:36

Рабочие требуют зарплату за строительство оборонительных сооружений под Курском

Депутат не заплатил рабочим за строительство оборонительных сооружений?

8 декабря 2023, 09:34
Фото: 1MI

Рабочие требуют зарплату за строительство оборонительных сооружений под Курском

Строители из Курской области несколько месяцев ждут оплаты своей работы. В августе рабочие закончили строительство оборонительных сооружений, но к декабрю им так и не заплатили, пишут «Курские известия». Они обвиняют в задержке выплат местного депутата. Тот не понимает, почему именно его.

Депутат из посёлка Иванино Елена Белозёрова рассказала «Курским известиям», что её коллега из облдумы Максим Васильев нанял рабочих на возведение оборонительных сооружений в Кореневском районе. Однако за работу им так и не заплатили.

Всего строителям, которые работали в компании «Сиэми», должны около 100 тыс. рублей. Белозёрова просит депутата вернуть деньги наёмным рабочим.

Без зарплаты остались восемь человек. Они выполнили работу ещё в августе, однако оплаты так и не дождались. По их словам, им каждый день говорили, что выплаты стоит ждать «завтра».

Сам депутат Максим Васильев решил пояснить ситуацию. По его словам, рабочие заканчивали ту работу, которую не завершила предыдущая компания. Заказчику отправили все документы для оплаты работ, однако тот деньги так и не выделил.

«Считаю, что необходимо собраться рабочим, руководству компании и отправиться к заказчику, чтобы выяснить, когда будет расчёт», — добавил депутат.

Журналисты направили запрос в правительство региона, чтобы прояснить ситуацию.

Напомним, что в 2021 году Максим Васильев выразил неудовлетворение установленной в Белгороде новогодней ёлкой. Депутат приехал до её официального открытия, когда вся иллюминация была выключена, а на площади ещё продолжались работы.

А в начале 2023 года Васильев записал «видеопривет» из Мексики, после чего лишился должности зампредседателя в областной думе.

Курский депутат после «привета» из Мексики лишился поста в облдуме
Узнать подробнее
Читайте также:
Курский депутат после видео из Мексики попросил не угрожать ему «кувалдой Вагнера»Курский губернатор возмущён «видеоприветом» из Мексики от депутата облдумыНазванный уклонистом курский депутат участвует в спецоперации на Украине
#Курская область#Депутат#Невыплата зарплаты#Черноземье#Максим васильев#Приграничье#СВО#Александра Склярова#Оборонительные сооружения
Подпишитесь
На 34 детей один планшет: как в Белгородской области изучают IT
Сегодня, 06:31
«Кто подобрал цвета вражеские?» Подсветка на белгородской ёлке вызвала споры
Сегодня, 09:11
Энергетиков «Россетей» наградили в Москве за восстановление энергии в новых регионах
Сегодня, 09:22
Цены на куриные яйца в регионах проверят по требованию генпрокурора Краснова
Сегодня, 08:44
Белгородскую область атаковали из РСЗО «Град», артиллерии и дронами. Есть разрушения
Сегодня, 08:14
В выходные белгородцы посетят чемпионат по муай-тай и погрузятся в мир волшебства
Сегодня, 06:03