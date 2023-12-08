Депутат не заплатил рабочим за строительство оборонительных сооружений?

Рабочие требуют зарплату за строительство оборонительных сооружений под Курском

Строители из Курской области несколько месяцев ждут оплаты своей работы. В августе рабочие закончили строительство оборонительных сооружений, но к декабрю им так и не заплатили, пишут «Курские известия». Они обвиняют в задержке выплат местного депутата. Тот не понимает, почему именно его.