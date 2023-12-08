Белгородцев разбудили взрывы. Что произошло?

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
8 декабря над территорией Белгородской области раздались взрывы. Громкие звуки белгородцы услышали в районе четырёх часов утра. Что это было, пока точно не известно: официальных комментариев не поступало.
Однако украинские СМИ примерно в то же время сообщали о пяти взрывах, раздавшихся над Харьковом. Об этом пишет РИА «Новости».
Напомним, что вчера, 7 декабря, Белгородская область попала под обстрел ВСУ. Со стороны Украины атаковано село Графовка Краснояружского района. Из мирных жителей никто не пострадал, однако в трёх домах и в административном здании есть разрушения.