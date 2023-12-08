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Posted Сегодня, 06:28

Published Сегодня, 06:28

Modified Сегодня, 06:30

Updated Сегодня, 06:30

Над Белгородом вновь раздались взрывы

Белгородцев разбудили взрывы. Что произошло?

8 декабря 2023, 06:28
Фото: Midjourney

Над Белгородом вновь раздались взрывы

Жителей Белгорода разбудили громкие звуки. Официальных комментариев по этому поводу пока нет, однако известно, что в то же время взрывы раздались над Харьковом. Об этом сообщали местные СМИ.

8 декабря над территорией Белгородской области раздались взрывы. Громкие звуки белгородцы услышали в районе четырёх часов утра. Что это было, пока точно не известно: официальных комментариев не поступало.

Однако украинские СМИ примерно в то же время сообщали о пяти взрывах, раздавшихся над Харьковом. Об этом пишет РИА «Новости».

Напомним, что вчера, 7 декабря, Белгородская область попала под обстрел ВСУ. Со стороны Украины атаковано село Графовка Краснояружского района. Из мирных жителей никто не пострадал, однако в трёх домах и в административном здании есть разрушения.

Дома и административное здание пострадали от обстрела в белгородском приграничье
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#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Взрывы#Ночные взрывы#Громкие звуки#Александра Склярова
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