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Updated Сегодня, 14:38

Белгородка сообщила о падении после разряда тока от эскалатора в «Славянском»

Белгородка сообщила, что эскалатор в ТЦ ударил её током: у женщины сотрясение мозга

8 декабря 2023, 14:36
Фото: 1MI

Белгородка сообщила о падении после разряда тока от эскалатора в «Славянском»

Белгородец по имени Юрий опубликовал в Telegram-канале «Белгород№1. Люди» историю своей матери: женщина утверждает, что пострадала после инцидента с эскалатором в торговом центре «Славянский».
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УМВД

В сообщении Юрия говорится, что в субботу 25 ноября его мать находилась днём в ТК «Славянский». Женщина решила подняться на второй этаж: после того, как она наступила на ступень эскалатора и взялась за поручни, её якобы ударило током, а ступеньки эскалатора сложились. Из-за всего этого женщина упала, получив при этом ряд травм. Женщине вызвали скорую, на которой пострадавшая отправилась во вторую горбольницу.

В больнице у белгородки якобы выявили ушибы ног, рук и поясницы, а также обнаружили гематомы и сотрясение головного мозга. Как сообщает Юрий, медики направили телефонограмму в УВД для проведения проверки.

Спустя пять дней мама была опрошена по данному факту участковым УВД по Белгороду. Пятого декабря участковый сообщил, что необходимо заявление от мамы для проведения проверки. При этом участковый сообщил, что видеозапись происшествия по неустановленной им причине уничтожена, а девушку, вызвавшую скорую, установить невозможно.
Юрий

Юрий попросил возможных свидетелей происшествия связаться с ним в соцсетях. Бел.Ру в свою очередь направит запрос в УМВД по региону.

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