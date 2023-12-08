Белгородка сообщила, что эскалатор в ТЦ ударил её током: у женщины сотрясение мозга

В сообщении Юрия говорится, что в субботу 25 ноября его мать находилась днём в ТК «Славянский». Женщина решила подняться на второй этаж: после того, как она наступила на ступень эскалатора и взялась за поручни, её якобы ударило током, а ступеньки эскалатора сложились. Из-за всего этого женщина упала, получив при этом ряд травм. Женщине вызвали скорую, на которой пострадавшая отправилась во вторую горбольницу.