Белгородка сообщила, что эскалатор в ТЦ ударил её током: у женщины сотрясение мозга

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
В сообщении Юрия говорится, что в субботу 25 ноября его мать находилась днём в ТК «Славянский». Женщина решила подняться на второй этаж: после того, как она наступила на ступень эскалатора и взялась за поручни, её якобы ударило током, а ступеньки эскалатора сложились. Из-за всего этого женщина упала, получив при этом ряд травм. Женщине вызвали скорую, на которой пострадавшая отправилась во вторую горбольницу.
В больнице у белгородки якобы выявили ушибы ног, рук и поясницы, а также обнаружили гематомы и сотрясение головного мозга. Как сообщает Юрий, медики направили телефонограмму в УВД для проведения проверки.
Спустя пять дней мама была опрошена по данному факту участковым УВД по Белгороду. Пятого декабря участковый сообщил, что необходимо заявление от мамы для проведения проверки. При этом участковый сообщил, что видеозапись происшествия по неустановленной им причине уничтожена, а девушку, вызвавшую скорую, установить невозможно.
Юрий
Юрий попросил возможных свидетелей происшествия связаться с ним в соцсетях. Бел.Ру в свою очередь направит запрос в УМВД по региону.