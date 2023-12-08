Автопарк Белгородэнерго пополнился автотранспортом повышенной проходимости

Ремонтным бригадам энергетиков Шебекинского, Новооскольского, Губкинского районов и Старооскольских электросетей переданы автогидроподъемники на базе Газон Некст С42А43. Грузовики с выдвижной стрелой незаменимы в работе на высоте: при монтаже и ремонте энергооборудования, замене изоляторов, светильников, крепеже проводов. Они позволяют максимально быстро справляться с любыми задачам.