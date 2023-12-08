Автопарк Белгородэнерго пополнился автотранспортом повышенной проходимости

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
Четыре полноприводных «ГАЗ Соболь» поступят в бригады по учёту электроэнергии и оптимизации потерь Белгородского РЭС, Белгородских и Старооскольских электрических сетей. Автомобили обладают хорошими техническими характеристиками, легко справляются со сложными участками дорожного покрытия, подходят для перевозки защитных средств, инструментов и приспособлений.
Ремонтным бригадам энергетиков Шебекинского, Новооскольского, Губкинского районов и Старооскольских электросетей переданы автогидроподъемники на базе Газон Некст С42А43. Грузовики с выдвижной стрелой незаменимы в работе на высоте: при монтаже и ремонте энергооборудования, замене изоляторов, светильников, крепеже проводов. Они позволяют максимально быстро справляться с любыми задачам.
Сегодня в эксплуатации филиала находится порядка 860 транспортных средств. При этом в 2023 году приобретен 21 автомобиль.
«Энергетики должны регулярно обновлять свой парк специальной автотехники. От наличия у предприятия современных и надежных транспортных средств зависит своевременное и качественное выполнение производственных программ и, как следствие, надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей», — отметил директор филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Антон Герасимов.