ВТБ увеличит офисную сеть на 40%

Вторым направлением повышения доступности для ВТБ станет развитие курьерской доставки продуктов и услуг, которая может полноценно заменить общение клиентов в офисе. В 2024 году банк планирует не только увеличить число выездных менеджеров в 1,5 раза, но и расширить географию их присутствия до 3,5 тысяч населенных пунктов. На горизонте трех лет курьерской доставкой ВТБ смогут воспользоваться 94% россиян в 23 тыс. населенных пунктах. Это позволит им не только оформлять привычные кредитные или сберегательные продукты, но и настраивать цифровые сервисы для работы с банком в режиме 24/7.