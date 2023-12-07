В Белгородской области 55 студенческих семей получили деньги при рождении детей

Поэтому с 2019 года белгородские студенческие семьи при рождении ребёнка могут рассчитывать на единовременную выплату. Её размер составляет 100 тысяч рублей. При этом оба родителя новорождённого должны быть студентами очной формы обучения высших или средних специальных учебных заведений, которые находятся на территории Белгородской области. Право на выплату имеют и одинокие студенты-родители, если они учатся на территории региона.