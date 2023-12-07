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В Белгородской области 55 студенческих семей получили деньги при рождении детей

В Белгородской области 55 студенческих семей получили деньги при рождении детей

7 декабря 2023, 15:16
Фото: 1MI
Общая сумма выплаченных средств составила 5,7 млн рублей, сообщили в региональном правительстве.

В Белгородской области в рамках нацпроекта «Демография» реализуется федеральная программа по финансовой поддержке семей при рождении детей. В региональном правительстве отметили, что стимулирование рождаемости и материальная поддержка семьи являются приоритетными направлениями демографического развития области.

Поэтому с 2019 года белгородские студенческие семьи при рождении ребёнка могут рассчитывать на единовременную выплату. Её размер составляет 100 тысяч рублей. При этом оба родителя новорождённого должны быть студентами очной формы обучения высших или средних специальных учебных заведений, которые находятся на территории Белгородской области. Право на выплату имеют и одинокие студенты-родители, если они учатся на территории региона.

Чтобы получить поддержку, нужно подать заявление в соцзащиту по месту постоянной регистрации одного из супругов (или одинокого родителя) в течение полугода после рождения ребёнка и предоставить копии документов.

Всего на 1 ноября текущего года единовременную выплату получили 55 семей. Общая выплаченная сумма составила 5,7 млн рублей.

В правительстве напомнили, что президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 2024 года в РФ Годом семьи. Данное решение принято, чтобы популяризовать госполитику в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей.

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