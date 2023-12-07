В Белгородском районе отметили годовщину со дня образования БелГАУ имени В. Я. Горина

В ходе экскурсии делегация посетила многофункциональную брендированную аудиторию ФосАгро, которая находится на базе БелГАУ имени В. Я. Горина. Центр открыли в 2021 году. Он оснащён современными компьютерами и средствами мультимедиа. Также в аудитории расположены учебные материалы, наглядные пособия, образцы удобрений и кормовых добавок для животных и птицы.