В Белгородском районе отметили годовщину со дня образования БелГАУ имени В. Я. Горина

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
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Updated Сегодня, 12:12
4 декабря Белгородский государственный аграрный университет имени В. Я. Горина отметил 45-ю годовщину со дня образования вуза. В рамках программы университет посетили почётные гости. Это представители региональных и муниципальных органов власти, стратегические партнёры и меценаты вуза, почётные доктора, профессоры, ветераны, выпускники, сотрудники, преподаватели, студенты и аспиранты БелГАУ.
В ходе экскурсии делегация посетила многофункциональную брендированную аудиторию ФосАгро, которая находится на базе БелГАУ имени В. Я. Горина. Центр открыли в 2021 году. Он оснащён современными компьютерами и средствами мультимедиа. Также в аудитории расположены учебные материалы, наглядные пособия, образцы удобрений и кормовых добавок для животных и птицы.
Как отметил руководитель кросс-функциональных проектов АО «Апатит» Павел Долгушкин, аудитория на базе БелГАУ показывает впечатляющие результаты — за последний год через онлайн-центр прошло более 1000 человек, а также было проведено около 100 лекций в удалённом формате.
В рамках празднования годовщины университета вуз посетил начальник центра компетенций группы ФосАгро Владимир Носов. Он провёл для обучающихся лекцию о технологии производства высокоэффективных минеральных удобрений и кормовых фосфатов. А ещё торжественным моментом стало вручение ректору вуза Станиславу Алейнику благодарности от компании ФосАгро за активное участие в образовательной программе компании.
Хочу выразить слова благодарности и признательности руководству компании ФосАгро за то внимание, которое уделяется большому образовательному проекту под эгидой Минсельхоза России. Хочу сказать обучающимся, что подобные образовательные программы — это уникальная возможность получить знания от лекторов высокого уровня. Сегодня ФосАгро — это авангардная компания на рынке минеральных удобрений как в России, так и за рубежом.
Станислав Алейник
Открытие брендированных аудиторий ФосАгро проходит в рамках подготовки высококлассных кадров для АПК. Сегодня программа охватывает 43 вуза. Её ядро — сеть из 17 образовательных центров ФосАгро. В рамках программы за последние полтора года было проведено более 300 онлайн-лекций, в которых приняли участие 52 тысячи слушателей, сформирован внушительный портфель оцифрованных видео-лекций — более 400.
Наша образовательная программа — это не про удобрения, наша программа — это про успешный урожай. Это и про семена, и про средства защиты, и про удобрения, конечно, и про технику, и про различные цифровые сервисы. И вот такой комплексный подход позволяет фермеру или человеку, который работает в области сельского хозяйства получить максимальный урожай, заработать деньги себе, заработать деньги хозяйству, и он тогда понимает…то есть, меняется имидж сельского хозяйства.
Михаила Стёркин, заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» по продажам, маркетингу и логистике
Также в рамках празднования юбилея вуза состоялось открытие брендированных учебных аудиторий «Россельхозбанка» и «Русагро», открытие учебной аудитории ОАО «Гомсельмаш» и церемония открытия Инжинирингового центра «Линия ГОРИзоНтА».
Финальным аккордом в программе стало торжественное заседание учёного совета в концертном зале Майского Дворца культуры.