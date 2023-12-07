Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:35

Published Сегодня, 11:35

Modified Сегодня, 11:38

Updated Сегодня, 11:38

Участники СВО

В Белгороде увековечат память ещё нескольких погибших в СВО

7 декабря 2023, 11:35
Фото: 1MI
Участники СВО
Память ещё нескольких военнослужащих из Белгородской области, которые принимали участие в СВО, увековечат. Белгородский городской опубликовал проекты соответствующих решений.

Согласно документам, мемориальные доски появятся в Белгороде на зданиях Белгородского машиностроительного техникума, политехнического колледжа и индустриального колледжа по проспекту Богдана Хмельницкого. Увековечат память также воспитанников гимназии №12 им. Ф. С. Хихлушки, школы №31 по улице Костюкова и инженерного юношеского лицея-интерната по улице Апанасенко.

Алексей Великих, выходец из гимназии №12, погиб в прошлом году в возрасте 45 лет. Сергей Саенко 1990 года рождения и Виталий Волосов 1993 года, погибшие в 2023-м, оба ранее обучались в Белгородском машиностроительном техникуме. Ещё двое были студентами индустриального колледжа — Александр Рубан и Дмитрий Паламарь. На фасаде белгородского политехнического колледжа установят мемориальную доску в память о Руслане Акбулатове, юношеского лицей-интерната — Сергея Курганского, школы №31 — Виктора Вербина, который погиб в 2022 году.

Все белгородцы посмертно награждены орденом Мужества. Проектирование, изготовление и установка мемориальных досок будут осуществлены за счёт городского бюджета.

Ранее комиссия по соцполитике и развитию солидарного общества горсовета рассмотрела ещё несколько соответствующих решений. В начале ноября стало известно о том, что увековечат память погибших на СВО Даниила Мелешкова, Романа Попова и Анатолия Берестового. Проекты мемориальных досок представили на заседании горсовета Белгорода.

Также сегодня стало известно, что в двух школах прошли мероприятия, посвященные памяти погибших военных. В Красненском районе была открыта «Парта Героя» в честь Алексея Кудлая, а в Ровеньском районе установили мемориальную доску в память об Анатолии Агееве.

Читайте также:
Стало известно о гибели работника администрации и добровольца ополчения на СВОБелгородец ушёл на СВО, чтобы закрыть миллионный долг по алиментам перед тремя детьмиПосле СВО самооборона продолжит работать в Белгородской области
#Город#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Военнослужащие#Белгородский городской совет#Белгород#Татьяна Лукащева#Индустриальный колледж#Политехнический колледж#СВО#Мемориальные доски#Инженерный юношеский лицей-интернат#Белгородский машиностроительный техникум
Подпишитесь
Главные ёлки Белгородской области: где и когда появятся, сколько стоят, когда уберут?
Сегодня, 10:01
Депутаты Белгорода смогут тратить на помощников до 232 тысяч бюджетных рублей в год
Сегодня, 12:40
В Росприроднадзоре рассказали, какие нарушения нашли на цемзаводе в Белгороде
Сегодня, 07:06
Белгородцев оставят без смотровой площадки у бывшего клуба «Форум»?
Сегодня, 07:18
Люди всё-таки важнее? Мэрия Белгорода «рассмотрит вопрос» по обрезке елей на Чумичова
Сегодня, 08:14