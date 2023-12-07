В Белгороде увековечат память ещё нескольких погибших в СВО

Алексей Великих, выходец из гимназии №12, погиб в прошлом году в возрасте 45 лет. Сергей Саенко 1990 года рождения и Виталий Волосов 1993 года, погибшие в 2023-м, оба ранее обучались в Белгородском машиностроительном техникуме. Ещё двое были студентами индустриального колледжа — Александр Рубан и Дмитрий Паламарь. На фасаде белгородского политехнического колледжа установят мемориальную доску в память о Руслане Акбулатове, юношеского лицей-интерната — Сергея Курганского, школы №31 — Виктора Вербина, который погиб в 2022 году.