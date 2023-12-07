В Белгороде увековечат память ещё нескольких погибших в СВО

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
Согласно документам, мемориальные доски появятся в Белгороде на зданиях Белгородского машиностроительного техникума, политехнического колледжа и индустриального колледжа по проспекту Богдана Хмельницкого. Увековечат память также воспитанников гимназии №12 им. Ф. С. Хихлушки, школы №31 по улице Костюкова и инженерного юношеского лицея-интерната по улице Апанасенко.
Алексей Великих, выходец из гимназии №12, погиб в прошлом году в возрасте 45 лет. Сергей Саенко 1990 года рождения и Виталий Волосов 1993 года, погибшие в 2023-м, оба ранее обучались в Белгородском машиностроительном техникуме. Ещё двое были студентами индустриального колледжа — Александр Рубан и Дмитрий Паламарь. На фасаде белгородского политехнического колледжа установят мемориальную доску в память о Руслане Акбулатове, юношеского лицей-интерната — Сергея Курганского, школы №31 — Виктора Вербина, который погиб в 2022 году.
Все белгородцы посмертно награждены орденом Мужества. Проектирование, изготовление и установка мемориальных досок будут осуществлены за счёт городского бюджета.
Ранее комиссия по соцполитике и развитию солидарного общества горсовета рассмотрела ещё несколько соответствующих решений. В начале ноября стало известно о том, что увековечат память погибших на СВО Даниила Мелешкова, Романа Попова и Анатолия Берестового. Проекты мемориальных досок представили на заседании горсовета Белгорода.
Также сегодня стало известно, что в двух школах прошли мероприятия, посвященные памяти погибших военных. В Красненском районе была открыта «Парта Героя» в честь Алексея Кудлая, а в Ровеньском районе установили мемориальную доску в память об Анатолии Агееве.