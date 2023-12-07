В Белгороде объявили дату нового фестиваля вареников: гостям вручат необычный подарок

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
В Белгороде разрабатывают паспорт туриста. Первыми его получат гости фестиваля вареников. Уже известно, что мероприятие состоится 13 января.
Паспорт туриста — это небольшой путеводитель с маршрутом по знаковым местам города. В каждой точке готовы проставить печати о посещении. Помимо этого, в паспорте будут перечислены советы для гостей, а также информация о том, как получить всевозможные скидки.
Мэрия просит горожан помочь в составлении такого путеводителя. Рассказать о том, какие места стоит включить в туристический маршрут, можно в комментариях на странице мэрии в соцсети. Итоги горадминистрация обещает опубликовать перед новогодними праздниками.