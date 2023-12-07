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Фестиваль вареников

В Белгороде объявили дату нового фестиваля вареников: гостям вручат необычный подарок

7 декабря 2023, 12:14
Фото: 1MI
Фестиваль вареников

Белгородцев просят помочь составить паспорт туриста

В столице региона в январе проведут очередной фестиваль вареников. Гостям обещают вручить необычный документ — паспорт туриста с маршрутом по знаковым местам Белгорода. Мэрия просит горожан помочь в составлении такого маршрута.

В Белгороде разрабатывают паспорт туриста. Первыми его получат гости фестиваля вареников. Уже известно, что мероприятие состоится 13 января.

Паспорт туриста — это небольшой путеводитель с маршрутом по знаковым местам города. В каждой точке готовы проставить печати о посещении. Помимо этого, в паспорте будут перечислены советы для гостей, а также информация о том, как получить всевозможные скидки.

Мэрия просит горожан помочь в составлении такого путеводителя. Рассказать о том, какие места стоит включить в туристический маршрут, можно в комментариях на странице мэрии в соцсети. Итоги горадминистрация обещает опубликовать перед новогодними праздниками.

Паспорт туриста Паспорт туриста
Паспорт туриста
Фото: мэрия Белгорода
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