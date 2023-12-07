Цемзавод поймали на 29 нарушениях, а белгородцы просят проверить детдом

Жительница Белгородской области обратилась в соцсетях к губернатору Вячеславу Гладкову с требованием проверить Разуменский дом детства, где находятся её братья. Обеспокоенная судьбой детей девушка призвала разобраться в ситуации: по её словам, в учреждении что-то «делают с детьми». Однако, что именно там происходит, белгородка не пояснила.