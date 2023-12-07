Цемзавод поймали на 29 нарушениях, а белгородцы просят проверить детдом

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
В октябре сотрудники Росприроднадзора провели внеплановую проверку ЗАО «Белгородский цемент» из-за участившихся жалоб на выбросы от завода. В результате выявлено 29 нарушений в области охраны атмосферного воздуха.
Оказалось, что нормативы предельно допустимых выбросов были превышены в десятки раз, а некоторые газоочистные установки не очищали выбросы. В настоящий момент рассчитывается нанесённый выбросами цемзавода ущерб.
Юрлицо и ответственное лицо привлекли к административной ответственности. Общая сумма штрафа составила более 242 тыс. рублей.
Напомним, что 1 декабря задержали гендиректора цемзавода Эдуарда Андросова, который, по версии следствия, пытался дать взятку сотруднику Росприроднадзора. Андросова отправили под домашний арест на время расследования уголовного дела.
Новым гендиректором цемзавода может стать Вадим Шаблицкий, который более 19 лет проработал в цементной промышленности.
Пресс-служба областного правительства сообщила журналисту Бел.Ру, что ели к Новому году закупили восемь муниципалитетов. Так, новые деревья появятся в Борисовском и Корочанском районах, а ель, изготовленную в Санкт-Петербурге, уже установили в Старом Осколе. Дерево украсили гирляндами и рождественскими звёздами.
В Вейделевском, Красненском и Краснояружском районах, а также в Алексеевском и Шебекинском округах решили установить живые ёлки вместо искусственных.
Интересно, что в двух муниципальных образованиях ёлки получили от местных жителей. На площади микрорайона Мелкомбинат в Шебекинском округе установят подаренную белгородцем ель, а в Краснояружском районе живое дерево у местного жителя решили купить. За символ Нового года администрация муниципалитета отдала 50 тыс. рублей. Ещё 25 тыс. рублей они потратят на установку.
О том, когда в муниципалитетах появятся новогодние деревья, можно прочитать в материале Бел.Ру.
Жительница Белгородской области обратилась в соцсетях к губернатору Вячеславу Гладкову с требованием проверить Разуменский дом детства, где находятся её братья. Обеспокоенная судьбой детей девушка призвала разобраться в ситуации: по её словам, в учреждении что-то «делают с детьми». Однако, что именно там происходит, белгородка не пояснила.
Глава региона и уполномоченный по правам ребёнка гарантировали провести проверку, а министр социальной защиты населения и труда сообщила, что на место уже выехала комиссия для расследования. Несмотря на то, что Разуменский дом детства — частное учреждение, они обязались провести проверку по ситуации и внимательно выслушать детей и сотрудников.
Напомним, что в 2020 году детдом привлёк внимание прокуратуры из-за инцидентов, в результате чего директору внесли представление.