Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:26

Published Сегодня, 16:26

Modified Сегодня, 16:28

Updated Сегодня, 16:28

Робота-пекаря из Шебекино показали на выставке «Россия» в Москве

Робота-пекаря из Шебекино показали на выставке «Россия» в Москве

7 декабря 2023, 16:26
Фото: администрация Белгорода
Робота разработал Шебекинский машиностроительный завод. Подробности рассказала администрация Белгорода.

На выставке-форуме «Россия» проходят дни промышленности Белгородской области. Одно из достижений представил Шебекинский машиностроительный завод, который занимается выпуском оборудования для хлебозаводов. Предприятие показало робота, который помогает печь хлеб без помощи человека.

Видео: администрация Белгорода

Напомним, что на выставке будут представлены достижения региона и различные разработки в сфере науки. Недавно в рамках форума на ВДНХ поставили и украсили к Новому году ёлку из Белгородской области. Отметим, что выставка-форум открылась 4 ноября.

Читайте также:
Президент Владимир Путин впервые прибыл на выставку-форум «Россия» в ВДНХК Новому году готовы: в Москве украсили белгородскую ёлкуГладков рассказал о концепции стенда от Белгородской области на форуме «Россия»
#Видео#Общество#Выставка#Белгород#Алина Харина#Выставка-форум
Подпишитесь
Главные ёлки Белгородской области: где и когда появятся, сколько стоят, когда уберут?
Сегодня, 10:01
Депутаты Белгорода смогут тратить на помощников до 232 тысяч бюджетных рублей в год
Сегодня, 12:40
В Росприроднадзоре рассказали, какие нарушения нашли на цемзаводе в Белгороде
Сегодня, 07:06
Гладков и детский омбудсмен разберутся, что происходит в детдоме под Белгородом
Сегодня, 13:12
Белгородцев оставят без смотровой площадки у бывшего клуба «Форум»?
Сегодня, 07:18
«Родина-мать зовёт»: по Белгороду снова ездит «военкомат» в автобусе
Сегодня, 13:46