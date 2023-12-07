Робота-пекаря из Шебекино показали на выставке «Россия» в Москве

Posted Сегодня, 16:26
Published Сегодня, 16:26
Modified Сегодня, 16:28
Updated Сегодня, 16:28
На выставке-форуме «Россия» проходят дни промышленности Белгородской области. Одно из достижений представил Шебекинский машиностроительный завод, который занимается выпуском оборудования для хлебозаводов. Предприятие показало робота, который помогает печь хлеб без помощи человека.
Напомним, что на выставке будут представлены достижения региона и различные разработки в сфере науки. Недавно в рамках форума на ВДНХ поставили и украсили к Новому году ёлку из Белгородской области. Отметим, что выставка-форум открылась 4 ноября.