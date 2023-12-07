Рейтинг Новикомбанка по версии НРА — АА со стабильным прогнозом

Как сообщается в пресс-релизе агентства, Новикомбанк развивается и в направлении взаимодействия с органами власти, а также активно сотрудничает с институтами развития и фондами. Банк оказывает поддержку производственным компаниям, работающим в сфере высокотехнологичных отраслей, предоставляя им кредитование на льготных условиях.