Рейтинг Новикомбанка по версии НРА — АА со стабильным прогнозом

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Согласно заявлению экспертов НРА, на уровень рейтинга банка повлияли такие факторы, как сильные рыночные позиции организации, высокая оценка ее показателей ликвидности и операционная эффективность.
Кроме того, в агентстве подчеркнули, что Новикомбанк активно вовлечен в бизнес-процессы основного акционера. Опорный банк «Ростеха» является главным звеном финансового центра государственной корпорации. Об этом сообщает gorod55.ru.
Благодаря бесперебойному кредитованию на выгодных условиях, предоставляемому банком, крупнейшие промышленные предприятия России могут своевременно обеспечивать все свои текущие потребности. Помимо этого, банк обеспечивает реализацию стратегических программ по их модернизации, разработке новых технологий и продуктов, запуску серийного производства инновационной продукции.
Как сообщается в пресс-релизе агентства, Новикомбанк развивается и в направлении взаимодействия с органами власти, а также активно сотрудничает с институтами развития и фондами. Банк оказывает поддержку производственным компаниям, работающим в сфере высокотехнологичных отраслей, предоставляя им кредитование на льготных условиях.
Как и ранее, Новикомбанк участвует в кредитном обеспечении предприятий, обеспечивающих достижение технологической независимости России.
Качественные активы Новикомбанка в числе прочего стали еще одним позитивным фактором при присвоении ему НРА столь высокой оценки. Объем полученных организациями кредитных займов составляет 69,5% совокупной ссудной задолженности. Банк обладает 29,4% активов-нетто — данного объема ликвидных активов достаточно для минимизации потерь при прохождении потенциальной кризисной ситуации. Агентство высоко оценивает и показатель стресс-ликвидности Новикомбанка.
Согласно информации, предоставленной Еленой Георгиевой — председателем правления Новикомбанка, куратором Воронежского регионального отделения СоюзМаш России, рейтинг НРА сделал организацию обладателем мнений четырех крупнейших в России рейтинговых агентств. Таким образом, оценка Новикомбанка выросла еще на один пункт. В текущем юбилейном году это произошло уже во второй раз.