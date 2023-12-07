Пьяный белгородец на автомобиле без знаков попытался скрыться от полиции

В ночь с 5 на 6 декабря сотрудники ДПС заметили на улице в Старом Осколе автомобиль Hyundai без переднего регистрационного знака. Полицейские потребовали остановить авто, однако водитель проигнорировал их, увеличил скорость и попытался скрыться. Инцидент произошёл на улице Чапаева, догнать авто сотрудникам ДПС удалось в микрорайоне Буденного.