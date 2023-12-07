Пьяный белгородец на автомобиле без знаков попытался скрыться от полиции

Posted Сегодня, 17:35
Published Сегодня, 17:35
Modified Сегодня, 17:41
Updated Сегодня, 17:41
В ночь с 5 на 6 декабря сотрудники ДПС заметили на улице в Старом Осколе автомобиль Hyundai без переднего регистрационного знака. Полицейские потребовали остановить авто, однако водитель проигнорировал их, увеличил скорость и попытался скрыться. Инцидент произошёл на улице Чапаева, догнать авто сотрудникам ДПС удалось в микрорайоне Буденного.
Мужчина закрыл дверь и не реагировал на требования полиции о предъявлении документов. Правоохранителям пришлось разбить боковое стекло автомобиля, чтобы вывести из машины водителя.
По внешним признакам, отмечает региональное УМВД, мужчина находился в нетрезвом состоянии. Когда нарушителя вывели из машины, он снова оказал неповиновение и попытался скрыться. Полицейским пришлось применить физическую силу и средства ограничения подвижности в отношении нарушителя.
От прохождения медосвидетельствования автомобилист отказался. Во время составления административного материала мужчина в присутствии местных жителей начал угрожать и выражаться в адрес сотрудников ДПС нецензурной бранью.
В отношении 27-летнего жителя Старого Оскола были составлены административные дела. Суд назначил ему наказание в виде административного ареста на 11 суток.
Кроме того, были возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 318 и ст. 319 УК РФ. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.