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Срубленная сосна

Полицейские забрали незаконно срубленную и уже украшенную ёлку у белгородца

7 декабря 2023, 09:30
Фото: УМВД России по Белгородской области
Срубленная сосна

Белгородец попал под уголовное дело за незаконно срубленные сосны

Деревья мужчина срубил в урочище. Одно из них он украсил и поставил в своём доме, второе хотел нарядить во дворе, сообщили в пресс-службе УМВД. Однако праздничное настроение мужчине «подпортили» полицейские. Возбуждено уголовное дело.

33-летний житель Старооскольского горокруга незаконно срубил две сосны в одном из урочищ. Одну из них он установил в доме и уже украсил. Второе дерево мужчина хотел нарядить во дворе.

Пропажу сосен 2 декабря заметил представитель местного лесничества. Он обратился в полицию. Правоохранители нашли нарушителя и забрали у него деревья.

Возбуждено уголовное дело за незаконную рубку (ч. 1 ст. 260 УК РФ). Мужчине грозит штраф, или обязательные/исправительные/принудительные работы, или до двух лет тюрьмы.

Полицейские напоминают белгородцам, что деревья для новогодних праздников нужно покупать в магазинах или на ёлочных базарах. За незаконную рубку нарушителям грозит административная или уголовная ответственность.

По информации минприродопользования, в период минувших новогодних праздников на незаконной рубке деревьев в регионе никто не попался.

Срубленная сосна Срубленная сосна
Срубленная сосна Срубленная сосна
Срубленная сосна
Фото: УМВД России по Белгородской области
В период новогодних праздников белгородцы не попались на рубке ёлок в лесах
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#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Сосны#Новости Старого Оскола#Инна Рогова#Ёлки#Незаконная рубка
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