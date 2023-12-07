Полицейские забрали незаконно срубленную и уже украшенную ёлку у белгородца

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
33-летний житель Старооскольского горокруга незаконно срубил две сосны в одном из урочищ. Одну из них он установил в доме и уже украсил. Второе дерево мужчина хотел нарядить во дворе.
Пропажу сосен 2 декабря заметил представитель местного лесничества. Он обратился в полицию. Правоохранители нашли нарушителя и забрали у него деревья.
Возбуждено уголовное дело за незаконную рубку (ч. 1 ст. 260 УК РФ). Мужчине грозит штраф, или обязательные/исправительные/принудительные работы, или до двух лет тюрьмы.
Полицейские напоминают белгородцам, что деревья для новогодних праздников нужно покупать в магазинах или на ёлочных базарах. За незаконную рубку нарушителям грозит административная или уголовная ответственность.
По информации минприродопользования, в период минувших новогодних праздников на незаконной рубке деревьев в регионе никто не попался.