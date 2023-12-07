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Posted 7 декабря 2023, 14:36

Published 7 декабря 2023, 14:36

Modified 7 декабря 2023, 14:38

Updated 7 декабря 2023, 14:38

Остановка "Родина" в Белгороде

Навес остановки на «Родине» в Белгороде увеличивают до входа в подземку: фото

7 декабря 2023, 14:36
Фото: Bel.ru. Остановка "Родина" в Белгороде

На «Родине» в Белгороде удлиняют навес остановочного комплекса

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Родина
Жителям Белгорода не понравился итог реконструкции остановки на «Родине», мэрия пообещала учесть жалобы. Уже 1 декабря рабочие приступили к разбору комплекса, чтобы увеличить его и установить больше скамеек. Навес уже удлиняют до входа в подземный переход.

Остановочный комплекс на «Родине» начали расширять. Теперь навес будет доходить до входа в подземный переход. Заднюю стенку остановки выполнят из антивандального стекла, а плиточное покрытие заменят.

Кроме этого, планируется увеличить количество скамеек до восьми и разместить урны для мусора.

Монтаж остановки на «Родине» завершился ещё в начале ноября, но у белгородцев возникли вопросы к новому комплексу. Часть жителей не устроило, что половину остановки отдали под пекарню.

Тогда администрация города пообещала учесть жалобы горожан, уже 1 декабря остановку начали разбирать, чтобы доработать и сделать более удобной.

Расширенный навес остановочного комплекса на "Родине"Расширенный навес остановочного комплекса на "Родине"
Расширенный навес остановочного комплекса на "Родине". Фото: Bel.ru
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#Александра Склярова#Белгородская область#Родина#Остановка#Автобусная остановка#Монтаж#Белгород#Навесы
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