Навес остановки на «Родине» в Белгороде увеличивают до входа в подземку: фото

Posted 7 декабря 2023, 14:36
Published 7 декабря 2023, 14:36
Modified 7 декабря 2023, 14:38
Updated 7 декабря 2023, 14:38
Остановочный комплекс на «Родине» начали расширять. Теперь навес будет доходить до входа в подземный переход. Заднюю стенку остановки выполнят из антивандального стекла, а плиточное покрытие заменят.
Кроме этого, планируется увеличить количество скамеек до восьми и разместить урны для мусора.
Монтаж остановки на «Родине» завершился ещё в начале ноября, но у белгородцев возникли вопросы к новому комплексу. Часть жителей не устроило, что половину остановки отдали под пекарню.
Тогда администрация города пообещала учесть жалобы горожан, уже 1 декабря остановку начали разбирать, чтобы доработать и сделать более удобной.