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Мурманчане требуют с белгородского завода с украинским владельцем 8 млн рублей

Мурманчане требуют с белгородского завода с украинским владельцем 8 млн рублей

7 декабря 2023, 14:46
Фото: 1MI
АО «Специальная производственно-техническая база „Звёздочка“» (СПТБ) обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к ООО «Завод холодильного машиностроения „Рефма“». Компания по ремонту лодок из Мурманска требовала с завода с украинским хозяином 8 млн рублей долга, но иск вернули.

«Звёздочка» требовала деньги сразу по ряду причин. В исковом заявлении истец перечислил следующие суммы и обоснования их возмещения:

  • Задолженности по договорам от апреля 2021 года на 290,5 тыс. рублей и 3,4 млн рублей
  • Неустойка по договору на 532 тыс. рублей
  • Проценты за пользование коммерческим кредитом в виде аванса — 49 тыс. рублей и 470 тыс. рублей
  • Расходы, понесённые после принятия товара на ответственное хранение в период с февраля 2022 года по июль 2023 года — 313 тыс. рублей и 3 млн рублей
  • Расходы по госпошлине — 64 тыс. рублей
  • Отдельно — проценты в соответствии со ст. 1107 (возмещение потерпевшему неполученных доходов) и ст. 395 (ответственность за неисполнение денежного обязательства) ГК РФ — 107 тыс. рублей и 3,6 млн рублей

Всего же «Звёздочка» просила возместить 8,3 млн рублей. О компании также известно, что она зарегистрирована с 2003 года в Мурманске: фирма занимается ремонтом и техническим обслуживанием судов и лодок. 2021 год «Звёздочка» пережила с трудом: по его итогам у компании были убытки на 270 млн рублей.

Но Арбитражный суд Белгородской области исковое заявление вернул. В решении указано, что по договору компании обязались передавать неурегулированные споры сторон на разрешение в Арбитражный суд Мурманской области.

Каких-либо доказательств об изменении этой договорной подсудности спора не представлено, соответствующих ссылок в тексте искового заявления также не содержится. Расторжение договоров не влечёт за собой изменение установленной соглашением сторон подсудности рассмотрения споров, связанных с исполнением этих договоров.
решение суда

Таким образом, «Звёздочка» может подать заявление ещё раз. Сумму за оплату госпошлины компании вернули.

ООО «Завод холодильного машиностроения „Рефма“» торгует оборудованием и существует в Белгородской области с 2010 года. Общество полностью принадлежит гражданину Украины Дмитрию Никифорову. Всего в Белгородской области работает порядка 200 фирм с украинскими корнями: подробнее читайте в спецпроекте Бел.Ру «Инопредприниматели».

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