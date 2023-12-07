Мурманчане требуют с белгородского завода с украинским владельцем 8 млн рублей

Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
«Звёздочка» требовала деньги сразу по ряду причин. В исковом заявлении истец перечислил следующие суммы и обоснования их возмещения:
Всего же «Звёздочка» просила возместить 8,3 млн рублей. О компании также известно, что она зарегистрирована с 2003 года в Мурманске: фирма занимается ремонтом и техническим обслуживанием судов и лодок. 2021 год «Звёздочка» пережила с трудом: по его итогам у компании были убытки на 270 млн рублей.
Но Арбитражный суд Белгородской области исковое заявление вернул. В решении указано, что по договору компании обязались передавать неурегулированные споры сторон на разрешение в Арбитражный суд Мурманской области.
Каких-либо доказательств об изменении этой договорной подсудности спора не представлено, соответствующих ссылок в тексте искового заявления также не содержится. Расторжение договоров не влечёт за собой изменение установленной соглашением сторон подсудности рассмотрения споров, связанных с исполнением этих договоров.
решение суда
Таким образом, «Звёздочка» может подать заявление ещё раз. Сумму за оплату госпошлины компании вернули.
ООО «Завод холодильного машиностроения „Рефма“» торгует оборудованием и существует в Белгородской области с 2010 года. Общество полностью принадлежит гражданину Украины Дмитрию Никифорову. Всего в Белгородской области работает порядка 200 фирм с украинскими корнями: подробнее читайте в спецпроекте Бел.Ру «Инопредприниматели».