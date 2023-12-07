Мурманчане требуют с белгородского завода с украинским владельцем 8 млн рублей

Всего же «Звёздочка» просила возместить 8,3 млн рублей. О компании также известно, что она зарегистрирована с 2003 года в Мурманске: фирма занимается ремонтом и техническим обслуживанием судов и лодок. 2021 год «Звёздочка» пережила с трудом: по его итогам у компании были убытки на 270 млн рублей.