Люди всё-таки важнее? Мэрия Белгорода «рассмотрит вопрос» по обрезке елей на Чумичова

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
Больше недели назад в редакцию обратился белгородец, который едва не попал в ДТП с участием пешехода-ребёнка из-за того, что на перекрёсте в центре города деревьями закрыт треугольник видимости. А именно: рядом с пешеходным переходом на ул. Николая Чумичова — Народный бульвар не соблюдён один из ГОСТов и из-за нескольких елей водители и переходящие дорогу люди не видят друг друга. На письмо неравнодушного горожанина в мэрии тогда ответили сухо — ГОСТ не обязательный и ДТП на этом участке за последний год не было.
Тогда Бел.Ру тоже обратилось к администрации, но только уже с официальным запросом. На вопрос о том, почему на этом участке дороги отказались от ГОСТа, ответили, что участок проектировали более 20 лет назад (ГОСТ был введён в сентябре 2017 года) и ели там высадили после обустройства. Сейчас, отметили власти Белгорода, ели разрослись и «рассматриваются варианты по их обрезке».
Но ведь пока дойдёт до обрезки, могут пострадать люди. И на это у администрации города свой ответ — соблюдаются меры безопасности, по которым на пересечении есть искусственные неровности и ограничение скорости до 40 км/ч. Также для улучшения обстановки на перекрёстке «будут проработаны различные варианты, обеспечивающие повышение безопасности при конфликте транспорт-пешеход».
Белгородцам остаётся только быть аккуратнее и ждать, пока обрежут деревья и проработают другие «различные варианты» для безопасности на старом перекрёстке.