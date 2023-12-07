Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:14

Published Сегодня, 08:14

Modified Сегодня, 08:16

Updated Сегодня, 08:16

Спил деревьев

Люди всё-таки важнее? Мэрия Белгорода «рассмотрит вопрос» по обрезке елей на Чумичова

7 декабря 2023, 08:14
Фото: 1MI
Спил деревьев

Власти Белгорода признали участок дороги в центре города опасным

На запрос Бел.Ру администрация ответила, что перекрёсток на ул. Николая Чумичова проектировали более 20 лет назад, и сейчас разросшиеся деревья, вероятно, придётся обрезать.

Больше недели назад в редакцию обратился белгородец, который едва не попал в ДТП с участием пешехода-ребёнка из-за того, что на перекрёсте в центре города деревьями закрыт треугольник видимости. А именно: рядом с пешеходным переходом на ул. Николая Чумичова — Народный бульвар не соблюдён один из ГОСТов и из-за нескольких елей водители и переходящие дорогу люди не видят друг друга. На письмо неравнодушного горожанина в мэрии тогда ответили сухо — ГОСТ не обязательный и ДТП на этом участке за последний год не было.

Тогда Бел.Ру тоже обратилось к администрации, но только уже с официальным запросом. На вопрос о том, почему на этом участке дороги отказались от ГОСТа, ответили, что участок проектировали более 20 лет назад (ГОСТ был введён в сентябре 2017 года) и ели там высадили после обустройства. Сейчас, отметили власти Белгорода, ели разрослись и «рассматриваются варианты по их обрезке».

Но ведь пока дойдёт до обрезки, могут пострадать люди. И на это у администрации города свой ответ — соблюдаются меры безопасности, по которым на пересечении есть искусственные неровности и ограничение скорости до 40 км/ч. Также для улучшения обстановки на перекрёстке «будут проработаны различные варианты, обеспечивающие повышение безопасности при конфликте транспорт-пешеход».

Белгородцам остаётся только быть аккуратнее и ждать, пока обрежут деревья и проработают другие «различные варианты» для безопасности на старом перекрёстке.

Деревья важнее людей? В Белгороде не хотят убирать ели на опасном перекрёстке
Узнать подробнее
Читайте также:
Ползти, нельзя идти: белгородцы продолжают страдать из-за льда на дорогах и тротуарахВ мэрии Белгорода пока не знают, какие мероприятия проведут на Новый годСбросили «рога»: сколько водителей белгородского троллейбуса пересело на автобусы?
#Водители#Безопасность#Пешеходы#Новости Белгорода#Эксклюзив#Мэрия#Перекрёсток#Деревья#Гост#Белгород#Екатерина Никулина#Обрезка деревьев#Ул. Николая Чумичова
Подпишитесь
В Росприроднадзоре рассказали, какие нарушения нашли на цемзаводе в Белгороде
Сегодня, 07:06
Вопрос на сотню тысяч: сколько сегодня стоит 1 м² в новостройке в Белгороде?
Сегодня, 05:32
В Белгородской области под удар ВСУ попали четыре дома и инфраструктурный объект
Сегодня, 08:14
Стало известно о гибели работника администрации и добровольца ополчения на СВО
Сегодня, 06:44
Белгородцев оставят без смотровой площадки у бывшего клуба «Форум»?
Сегодня, 07:18