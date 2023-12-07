Люди всё-таки важнее? Мэрия Белгорода «рассмотрит вопрос» по обрезке елей на Чумичова

Больше недели назад в редакцию обратился белгородец, который едва не попал в ДТП с участием пешехода-ребёнка из-за того, что на перекрёсте в центре города деревьями закрыт треугольник видимости. А именно: рядом с пешеходным переходом на ул. Николая Чумичова — Народный бульвар не соблюдён один из ГОСТов и из-за нескольких елей водители и переходящие дорогу люди не видят друг друга. На письмо неравнодушного горожанина в мэрии тогда ответили сухо — ГОСТ не обязательный и ДТП на этом участке за последний год не было.