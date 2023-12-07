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Posted 7 декабря 2023, 11:44

Published 7 декабря 2023, 11:44

Modified 7 декабря 2023, 11:46

Updated 7 декабря 2023, 11:46

Два муниципалитета Белгородской области взяли новогодние ели у местных жителей

Хорошо вели себя в этом году: какие белгородские районы получили ёлки от жителей?

7 декабря 2023, 11:44
Фото: 1MI.

Два муниципалитета Белгородской области взяли новогодние ели у местных жителей

Сюжет
Новый год
В ответ на запрос Бел.Ру в пресс-службе правительства Белгородской области рассказали, какие муниципалитеты получили новогодние ёлки от местных жителей.

Однозначно хорошо себя вели в этом году в Шебекинском горокруге: здесь на площади микрорайона Мелкомбинат к Новому году появится ёлка, подаренная городу местным жителем. К слову, это будет единственная украшенная живая ель в Шебекино, ведь даже на главной площади ёлка будет искусственной.

А вот в Краснояружском районе, кажется, вели себя чуть хуже. Здесь живую ель у местного жителя из частного сектора покупают — за 50 тыс. рублей. Установят дерево на центральной площади перед Центром культурного развития, потратить на монтаж планируют 25 тыс. рублей.

При этом ели, разумеется, появятся и в других муниципалитетах. Подробнее об этом — в отдельном материале Бел.Ру.

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