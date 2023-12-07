Гладков рассказал о мобильных пунктах трудоустройства в Белгородской области

Posted Сегодня, 15:48
Published Сегодня, 15:48
Modified Сегодня, 15:48
Updated Сегодня, 15:48
Как рассказал Вячеслав Гладков, в области работают специально оборудованные автомобили, которые проезжают по отдалённым сёлам вместе со специалистами. Последние рассказывают местным жителям о местах трудоустройства, которые есть на территории региона.
Всем, у кого есть возможность и желание, я советую посетить [мобильные пункты трудоустройства]. Там квалифицированные специалисты, квалифицированные ответы. Я надеюсь, что, если есть необходимость, вы получите всю необходимую информацию для того, чтобы найти новое место работы.
Вячеслав Гладков
Глава региона отметил, что это весьма эффективная мера борьбы с безработицей, которая вкупе с остальными мерами даёт положительный эффект. Так, за 2023 год количество безработных в регионе снизилось на одну треть.
Сегодня, 7 декабря, автомобили работали в селе Истомное Губкинского городского округа и в селе Ливенка Красногвардейского района. Расписание мобильных офисов по трудоустройству следующее: