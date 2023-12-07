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Гладков рассказал о мобильных пунктах трудоустройства в Белгородской области

Гладков рассказал о мобильных пунктах трудоустройства в Белгородской области

7 декабря 2023, 15:48
Фото: Центр занятости Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о новом формате оказания дополнительных услуг жителям, проживающим в отдалённых сёлах и хуторах региона — мобильных пунктах трудоустройства. Работают они по аналогии с известными уже «поездами здоровья».

Как рассказал Вячеслав Гладков, в области работают специально оборудованные автомобили, которые проезжают по отдалённым сёлам вместе со специалистами. Последние рассказывают местным жителям о местах трудоустройства, которые есть на территории региона.

Всем, у кого есть возможность и желание, я советую посетить [мобильные пункты трудоустройства]. Там квалифицированные специалисты, квалифицированные ответы. Я надеюсь, что, если есть необходимость, вы получите всю необходимую информацию для того, чтобы найти новое место работы.
Вячеслав Гладков

Глава региона отметил, что это весьма эффективная мера борьбы с безработицей, которая вкупе с остальными мерами даёт положительный эффект. Так, за 2023 год количество безработных в регионе снизилось на одну треть.

Сегодня, 7 декабря, автомобили работали в селе Истомное Губкинского городского округа и в селе Ливенка Красногвардейского района. Расписание мобильных офисов по трудоустройству следующее:

  • Четверг: Красногвардейский район, село Ливенка — с 10:00
    Губкинский горокург, село Истобное с 14:00
  • Пятница: Шебекинский район, село Большетроица — с 10:00
    Староскольскикий горокруг, село Городище — с 10:00
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#Общество#Белгородская область#Губкинский городской округ#Красногвардейский район#Безработица#Белгород#Артем Черненко#Хорошие новости#Поезда здоровья#Информация о трудоустройстве#Село Ливенка
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