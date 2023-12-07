Гладков и детский омбудсмен разберутся, что происходит в детдоме под Белгородом

Posted 7 декабря 2023, 13:12
Published 7 декабря 2023, 13:12
Modified 7 декабря 2023, 13:14
Updated 7 декабря 2023, 13:14
Белгородка обратилась в соцсетях к губернатору области Вячеславу Гладкову с просьбой проверить Разуменский дом детства. Девушка имеет статус сироты и в настоящий момент её братья находятся в этом детдоме. «Посмотрите, что там делают с детьми, а директор этого детского дома не принимает никаких мер», — пишет белгородка. О чём именно идёт речь, девушка не уточнила.
На обращение белгородки отреагировали глава региона Вячеслав Гладков и уполномоченный по правам ребёнка области Галина Пятых. Они пообещали проверить, что случилось в детдоме.
Министр социальной защиты населения и труда Елена Батанова дополнила ответ главы региона. Она сообщила, что на место уже выехала комиссия, которая проведёт проверку. Об её итогах обратившуюся белгородку оповестят.
И хотя Разуменский дом детства не является государственной организацией, а имеет статус частного учреждения, мы обязательно проведём проверку по ситуации и поговорим с детьми и сотрудниками учреждения.
Елена Батанова
Напомним, что в 2020 году воспитанники детдома привлекли внимание прокуратуры. Ребята уходили из учреждения, повреждали фасады, пили алкоголь, дрались и другое. После проверки директору учреждения внесли представление.