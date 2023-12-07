Эксперты отметили распространение «лукавой статистики» в соцсфере перед выборами

Posted Сегодня, 15:16
Published Сегодня, 15:16
Modified Сегодня, 15:16
Updated Сегодня, 15:16
Эксперты — респонденты МК — пояснили, что многие исследования, публикуемые в СМИ, базируются на «лукавой статистике». Схема данной манипуляции довольно проста: в информационный контент включаются некие данные от малоизвестных агентств. Затем на их основе делаются определенные вбросы. Чаще всего подобные технологии применяются во время проведения предвыборных кампаний.
Глава Общества защиты прав потребителей образовательных услуг Виктор Панин объяснил, что вбросить некую информацию, не отражающую реальное положение дел, чтобы затем раскачать лодку, — совсем не сложно. Единственная цель, преследуемая при распространении контента такого рода, — это максимальная дестабилизация ситуации.
Незадолго до выборов медиапространство буквально наводняется публикациями, содержащими негатив. В интернете активно распространяется контент со ссылками на данные неких исследований, якобы имеющиеся у редакций. Например, в сети появляется сообщение о том, что большая часть школьных педагогов не любит свою работу. Проверить достоверность этого утверждения невозможно, тем не менее эффект в виде общественного негодования предопределен.
По данным политтехнолога, главы правления Фонда развития гражданского общества Константина Костина, отраслевые лоббисты, популисты от политики и недобросовестные сотрудники медиа совершенно не брезгуют использовать эту и иные манипулятивные схемы. Для получения желаемого эффекта они запросто сочиняют сенсации на ровном месте, тогда как для выяснения реального положения дел требуется анализировать показатели экономической статистики, оценивать пропорции зарплат и прожиточного минимума в том или ином регионе, а также текучесть кадров по конкретным специальностям.
Профессор Финуниверситета Александр Сафонов рассказал, что с целью воздействия на эмоции потребителей контента нередко используются микросоцопросы. Такие исследования не дают возможности оценить ситуацию объективно, но зато активно воздействуют на сознание граждан, на их болевые точки.
Своим мнением по данному вопросу поделилась завуч одной из школ российской столицы Лидия Леонидова. «Мне тоже иногда на глаза попадаются цифры о нас, учителях, и информация о том, чего не хватает школе. И мне, например, видно, что ставят вопросы те, кто ничегошеньки в нашей работе не смыслит», — заявила она.
Завуч уверена, что те, кто критикует школу, не погружены в работу в сфере образования и абсолютно игнорируют позитивные изменения в ней. В частности, в Российской Федерации появились электронные источники с готовыми сценариями школьных занятий, сформированы комфортные конструкторы программ для работы по ряду дисциплин, а педагоги получили возможность проходить повышение квалификации в формате онлайн.