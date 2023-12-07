Двое белгородцев похитили у 13 пенсионеров более двух миллионов рублей

Мошенники забирали деньги у пенсионеров. Пожилым людям «сотрудники полиции» сообщали о родственниках, которые якобы стали виновниками в ДТП. За определённую сумму пенсионерам обещали решить вопрос с уголовными делами. Пожилые люди отдавали свои накопления курьерам, а те переводили их на счета «работодателей», оставляя себе процент.