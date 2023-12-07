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Двое белгородцев похитили у 13 пенсионеров более двух миллионов рублей

Двое белгородцев похитили у 13 пенсионеров более двух миллионов рублей

7 декабря 2023, 18:12
Фото: Midjourney
С пенсионерами связывались «полицейские», сообщали о родственниках, которые якобы стали виновниками ДТП. За определённую сумму мошенники обещали решить вопрос с уголовным делом, сообщили в УМВД России по Белгородской области.

В Губкинском горокруге оперативники задержали 18-летнего и 24-летнего местных жителей. Их подозревают в 13 эпизодах мошенничества.

По предварительным данным, молодые люди выполняли у «работодателей» роль курьеров. Уточняется, что злоумышленники действовали по отдельности. В общей сложности им удалось обмануть и похитить у 13 жителей области более двух миллионов рублей.

Мошенники забирали деньги у пенсионеров. Пожилым людям «сотрудники полиции» сообщали о родственниках, которые якобы стали виновниками в ДТП. За определённую сумму пенсионерам обещали решить вопрос с уголовными делами. Пожилые люди отдавали свои накопления курьерам, а те переводили их на счета «работодателей», оставляя себе процент.

По всем случаям мошенничества были возбуждены уголовные дела по ч.2 и ч.3 ст. 159 УК РФ. Злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы.

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#Белгородская область#Происшествия#Мошенничество#Уголовное дело#Мошенники#Белгород#Алина Харина#Губкинский горокруг
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