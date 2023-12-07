Депутаты Белгорода смогут тратить на помощников до 232 тысяч бюджетных рублей в год

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
«Положение об обеспечении деятельности депутата» среди всего прочего предусматривает компенсацию различных расходов, связанных с командировкой, оплатой мобильной связи, покупкой канцтоваров и тому подобное. Один из пунктов положения, утверждённого этим летом, устанавливает лимит расходов на оплату услуг помощников депутатов.
Всего, согласно девятому пункту положения, у одного депутата может быть не больше шести помощников, которые работают на общественных началах, либо на платной основе. Депутат распределяет между ними обязанности и обеспечивает их деятельность за счёт средств, выделяемых на такие расходы.
Согласно документу, утверждённому 25 июля, депутат может тратить на помощников не более 220 тысяч в год или 55 тысяч в квартал. Но два дня назад горсовет опубликовал проект решения, согласно которому лимит расходов на помощников в год предлагают увеличить до 232,1 тысячи рублей, в квартал — до 58 052 рублей.
Если решение будет принято, то изменения вступят в силу с 1 января 2024 года. Отметим, что сумму компенсации на покупку канцелярских товаров оставили прежней — 10 тысяч рублей.