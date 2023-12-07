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Published Сегодня, 12:40

Modified Сегодня, 12:42

Updated Сегодня, 12:42

Деньги

Депутаты Белгорода смогут тратить на помощников до 232 тысяч бюджетных рублей в год

7 декабря 2023, 12:40
Фото: Midjourney
Деньги

Депутатам Белгорода увеличат годовой и квартальный денежный лимит на помощников

Горсовет Белгорода предложил внести изменения в «Положение об обеспечении деятельности депутата». Если новое решение утвердят, депутаты смогут тратить больше денег на помощников.
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Деньги

«Положение об обеспечении деятельности депутата» среди всего прочего предусматривает компенсацию различных расходов, связанных с командировкой, оплатой мобильной связи, покупкой канцтоваров и тому подобное. Один из пунктов положения, утверждённого этим летом, устанавливает лимит расходов на оплату услуг помощников депутатов.

Всего, согласно девятому пункту положения, у одного депутата может быть не больше шести помощников, которые работают на общественных началах, либо на платной основе. Депутат распределяет между ними обязанности и обеспечивает их деятельность за счёт средств, выделяемых на такие расходы.

Согласно документу, утверждённому 25 июля, депутат может тратить на помощников не более 220 тысяч в год или 55 тысяч в квартал. Но два дня назад горсовет опубликовал проект решения, согласно которому лимит расходов на помощников в год предлагают увеличить до 232,1 тысячи рублей, в квартал — до 58 052 рублей.

Если решение будет принято, то изменения вступят в силу с 1 января 2024 года. Отметим, что сумму компенсации на покупку канцелярских товаров оставили прежней — 10 тысяч рублей.

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