Депутаты Белгорода смогут тратить на помощников до 232 тысяч бюджетных рублей в год

Согласно документу, утверждённому 25 июля, депутат может тратить на помощников не более 220 тысяч в год или 55 тысяч в квартал. Но два дня назад горсовет опубликовал проект решения, согласно которому лимит расходов на помощников в год предлагают увеличить до 232,1 тысячи рублей, в квартал — до 58 052 рублей.