Бывший муж белгородки незаконно увёз её сына: СК проверяет эту историю

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
Белгородка сообщила о том, что бывший муж увёз её сына в неизвестном направлении. Историю женщины включили в сюжет в одной из программ на федеральном ТВ.
По словам белгородки, после развода по решению суда сын должен жить с ней. Однако в феврале 2023 года бывший муж обманом увёз ребёнка. Куда именно, жительница Белгорода не знает. С сыном мать общается только по телефону.
Белгородский СК организовал доследственную проверку. Обстоятельства происшествия уточняются. Решение примут по итогам проверки.
Ранее в Яковлевском горокруге мужчина решил отомстить бывшей жене и поджёг дом вместе с ней и их тремя детьми. Против белгородца возбудили уголовное дело за покушение на убийство.