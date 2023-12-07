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Следком

Бывший муж белгородки незаконно увёз её сына: СК проверяет эту историю

7 декабря 2023, 14:15
Фото: 1MI
Следком

Белгородский СК проводит проверку по истории с пропавшим ребёнком

В эфире федерального ТВ женщина рассказала, что ребёнок после развода родителей по решению суда должен жить с ней. Однако её муж якобы увёз сына в неизвестном направлении. Где искать ребёнка, женщина не знает. Подробности сообщили в следкоме.

Белгородка сообщила о том, что бывший муж увёз её сына в неизвестном направлении. Историю женщины включили в сюжет в одной из программ на федеральном ТВ.

По словам белгородки, после развода по решению суда сын должен жить с ней. Однако в феврале 2023 года бывший муж обманом увёз ребёнка. Куда именно, жительница Белгорода не знает. С сыном мать общается только по телефону.

Белгородский СК организовал доследственную проверку. Обстоятельства происшествия уточняются. Решение примут по итогам проверки.

Ранее в Яковлевском горокруге мужчина решил отомстить бывшей жене и поджёг дом вместе с ней и их тремя детьми. Против белгородца возбудили уголовное дело за покушение на убийство.

Месть бывшей жене? Белгородец поджёг дом, внутри которого находились трое его детей
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