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Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

Зарплата

Белгородцы зарабатывают больше, чем соседи по Центральному Черноземью

7 декабря 2023, 12:23
Фото: 1MI
Зарплата

Средняя зарплата в Белгородской области превысила 52 тысячи рублей

Средняя номинальная начисленная заработная плата белгородцев в сентябре составила более 52 тыс. рублей, сообщает Белгородстат. По этому показателю регион обошёл соседей по Центральному Черноземью. Однако гости Белгорода считают, что зарплаты в регионе низкие.

Средняя номинальная начисленная заработная плата в сентябре этого года в Белгородской области составила 52 906 рублей.

В сфере образования показатель был меньше — 42 675,6 рубля. В деятельности здравоохранения и социальных услуг средняя зарплата составила 45 524,3 рубля.

При этом в других регионах Центрально-Чернозёмного района средняя номинальная начисленная заработная плата оказались ниже, чем в Белгородской области. В Курской области показатель составил 52 264,6 рубля, в Воронежской — 52 002,7 рубля, в Липецкой — 50 941,9 рубля, в Тамбовской области — 44 277 рублей.

Отметим, что за десять лет реальная зарплата в Белгороде упала на 2,24%, а номинальная выросла на 106,4% — с 26,4 тыс. до 54,5 тыс. рублей. Об этом говорится в проекте по стратегии развития Белгорода до 2030 года.

Гости города, впрочем, считают, что в Белгороде достаточно низкие зарплаты.

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#Белгородская область#Зарплата#Средняя зарплата#Центральное черноземье#Белгород#Александра Склярова#Номинальная зарплата
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