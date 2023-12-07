Белгородцы зарабатывают больше, чем соседи по Центральному Черноземью

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Средняя номинальная начисленная заработная плата в сентябре этого года в Белгородской области составила 52 906 рублей.
В сфере образования показатель был меньше — 42 675,6 рубля. В деятельности здравоохранения и социальных услуг средняя зарплата составила 45 524,3 рубля.
При этом в других регионах Центрально-Чернозёмного района средняя номинальная начисленная заработная плата оказались ниже, чем в Белгородской области. В Курской области показатель составил 52 264,6 рубля, в Воронежской — 52 002,7 рубля, в Липецкой — 50 941,9 рубля, в Тамбовской области — 44 277 рублей.
Отметим, что за десять лет реальная зарплата в Белгороде упала на 2,24%, а номинальная выросла на 106,4% — с 26,4 тыс. до 54,5 тыс. рублей. Об этом говорится в проекте по стратегии развития Белгорода до 2030 года.
Гости города, впрочем, считают, что в Белгороде достаточно низкие зарплаты.