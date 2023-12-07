Белгородцы зарабатывают больше, чем соседи по Центральному Черноземью

Отметим, что за десять лет реальная зарплата в Белгороде упала на 2,24%, а номинальная выросла на 106,4% — с 26,4 тыс. до 54,5 тыс. рублей. Об этом говорится в проекте по стратегии развития Белгорода до 2030 года.