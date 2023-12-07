Банкротство компании по сбору отходов и иск к «АльфаСтрахованию»: арбитраж ноября

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Компания «ЛТМ-Белгород» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к фирме «СКР» и попросила взыскать задолженность по договору подряда на поставку, монтаж и пуско-наладочные работы в размере 14,3 млн рублей, неустойку в размере 288 тысяч рублей, штраф в размере 1,5 млн рублей и проценты за пользование чужими средствами (2,6 млн рублей). Суд заявление принял. Стороны встретятся на собеседовании 26 декабря.
Справка. Компания «ЛТМ-Белгород» работает в Белгороде с 2006 года и занимается оптовой торговлей производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами. Руководитель и владелец — Александр Фоменко. Чистая прибыль по итогам 2022 года составила 25 млн рублей.
Фирма «СКР» зарегистрирована в Белгороде с 2019 года. Отрасль — оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Руководитель и владелец — Роман Репин. В 2022 году чистая прибыль компании составила 277 тысяч рублей.
Предприятие «СУ-8 Белгородстрой» обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к компании «Мастерспорт-Регион» и попросило взыскать убытки в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по договору в размере 28 млн рублей. Суд иск принял. Собеседование состоится 12 декабря.
Справка. Предприятие «СУ-8 Белгородстрой» работает с 1993 года в Белгороде и занимается строительством жилых и нежилых зданий. Руководитель — Андрей Аноприенко. Чистая прибыль по итогам 2022 года составила 14,6 млн рублей. По данным на 2019 год организация принадлежала Сергею Аноприенко (20,47%), Андрею Аноприенко (19,87%) и Николаю Аноприенко (14,43%).
Компания «Мастерспорт-Регион» зарегистрирована в Москве с 2020 года. Отрасль — работы по устройству покрытий полов и облицовке стен. Руководитель — Юрий Нынкин, а бенефициар и владелица — Елена Нынкина. В 2022 году фирма отчиталась о чистой прибыли в размере 4,9 млн рублей.
ФНС России в лице регионального УФНС обратился в Арбитражный суд Белгородской области с заявлением о признании фирмы «Белгородстройзаказчик-Плюс» банкротом. Сумма требований составляет свыше 300 тысяч рублей и они не были исполнены в течение трёх месяцев с даты, когда должны были быть исполнены. В ноябре суд оставил заявление без движения, но ведомство устранило все недочёты. В итоге заявление ФНС приняли. Судебное заседание по проверке обоснованности пройдёт 20 декабря.
Справка. Фирма «Белгородстройзаказчик-Плюс» работает в Белгороде с 2007 года. Отрасль — строительство жилых и нежилых зданий. Руководитель — Дмитрий Гопченко, а бенефициар и владелец — Денис Брудковский. В 2022 году чистая прибыль организации составила 3,1 млн рублей.
Обратилась налоговая в суд с заявлением и о признании банкротом НАО «Юг Миниралз». Но заявление было подано с нарушением, поэтому суд оставил его без движения. Исправить недочёты ведомство может до 8 декабря.
Справка. НАО «Юг Миниралз» работает в Старом Осколе с 2015 года. Организация занимается оптовой торговлей прочими машинами и оборудованием. Руководитель — Станислав Стеблянский. Чистая прибыль организации по итогам 2022 года составила 26 млн рублей.
Администрация Белгорода обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании фирмы «Промэкос» банкротом. Суд заявление принял. Заседание по проверке обоснованности требований заявителя к должнику состоится 17 января.
Справка. Фирма «Промэкос» зарегистрирована в Белгороде в 2013 году и занимается сбором отходов. Руководитель — Денис Смелянский, а бенефициар и владелица — Галина Пуршина. По итогам 2022 года компания отчиталась о чистой прибыли в размере 78 тысяч рублей.
ЗАО «Русские Протеины» обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к компании «ЭлитСтройДТВ» и попросило взыскать 20,5 млн рублей. Это задолженности по уплате заёмных процентов по договорам займа и пени. Суд заявление принял. Собеседование состоится 18 декабря.
Справка. ЗАО «Русские Протеины» работает в Прохоровском районе с 2003 года. Отрасль — производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах. Врио генерального директора — Станислав Серый. За 2022 год предприятие отчиталось о чистой прибыли в размере 142 млн рублей.
Компания «ЭлитСтройДТВ» зарегистрирована в Белгороде в 2011 году и занимается покупкой и продажей собственного недвижимого имущества. Руководитель — Томас Рицкевич. Чистая прибыль организации по итогам 2022 года составила 31,5 млн рублей.
Фирма «Авто-Ресурс» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к АО «АльфаСтрахование» и попросила взыскать упущенную выгоду в размере 12,2 млн рублей. Предварительное судебное заседание состоится 21 декабря.
Справка. Фирма «Авто-Ресурс» работает в Белгородском районе с 2015 года. Отрасль — вспомогательная прочая деятельность, связанная с перевозками. Руководитель — Ирина Киреева, а бенефициар и владелец — Тимофей Золотов. В 2022 году чистая прибыль предприятия составила 19 млн рублей.
АО «АльфаСтрахование» зарегистрировано в 1992 году в Москве и занимается вспомогательной деятельностью в сфере страхования и пенсионного обеспечения. Руководитель — Владимир Скворцов.
Предприятие «Бенталь» обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к компании «ТД „Мирослава“» и попросило взыскать 35 млн рублей по договору поставки и 37 млн рублей по договору уступки прав требования цессии. Суд заявление принял. Предварительное заседание состоится 19 декабря.
Справка. Предприятие «Бенталь» работает в Белгородском районе с 2016 года. Отрасль — выращивание зерновых культур. Руководитель — Виталий Сидоров, а бенефициар — Виталий Лушников. По итогам 2022 года компания отчиталась о чистой прибыли в размере 425 млн рублей.
«ТД „Мирослава“ зарегистрировано в Москве в 2021 году и занимается оптовой торговлей мукой и макаронными изделиями. Руководитель — Дмитрий Тёмный, а бенефициар и владелица — Ольга Чистова. В 2022 году чистая прибыль организации превысила 9 млн рублей.