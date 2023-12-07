Банкротство компании по сбору отходов и иск к «АльфаСтрахованию»: арбитраж ноября

ФНС России в лице регионального УФНС обратился в Арбитражный суд Белгородской области с заявлением о признании фирмы «Белгородстройзаказчик-Плюс» банкротом. Сумма требований составляет свыше 300 тысяч рублей и они не были исполнены в течение трёх месяцев с даты, когда должны были быть исполнены. В ноябре суд оставил заявление без движения, но ведомство устранило все недочёты. В итоге заявление ФНС приняли. Судебное заседание по проверке обоснованности пройдёт 20 декабря.