Вячеслав Гладков рассказал о продолжении нацпроекта «Здравоохранение» и новых медавто

Ранее подобные авто с медицинским модулем «Куб» поступили в распоряжение медработников Волоконовского района. Из них в партии последних 30 автомобилей также имеется четыре авто марки «Нива» с таким же модулем, которые уже используются медиками. Всего с начала года при помощи нацпроекта «Здравоохранение» область получила 52 автомобиля.