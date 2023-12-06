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Посёлок Суземка в Брянской области попал под обстрел

ВСУ вновь атаковали приграничье, есть разрушения

6 декабря 2023, 10:01
Фото: 1MI

Посёлок Суземка в Брянской области попал под обстрел

Повреждена кровля производственного помещения. Задело также хозпостройки, сообщает губернатор Александр Богомаз. «Брянские новости» добавляют, что Суземку ВСУ атаковали около 11:00.
Сюжет
Обстрел

6 декабря ВСУ открыли огонь по Суземке. Пострадавших в результате обстрела брянского посёлка нет, но есть разрушения.

Пострадали хозпостройки и производственное помещение. В первом случае есть частичные разрушения, во втором — повреждена кровля.

Продолжается осмотр территории, попавшей под обстрел. На месте работают оперативные службы.

Брянские СМИ добавляют, что обстрел произошёл около 11:00. Предполагается, что по посёлку ударили из реактивной системы залпового огня «Град».

За минувшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область более 70 раз. Били по региону в том числе беспилотниками. Три сбили под Белгородом — в результате повреждены автомобиль и линия электропередачи. Днём ранее, 4 декабря, при обстрелах пострадали два дома и экскаватор.

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#Белгородская область#Происшествия#Инна Рогова#Брянская область#Обстрел#Приграничье#СВО#Разрушения#Обстрел ВСУ
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