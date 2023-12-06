ВСУ вновь атаковали приграничье, есть разрушения

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
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Updated Сегодня, 10:03
6 декабря ВСУ открыли огонь по Суземке. Пострадавших в результате обстрела брянского посёлка нет, но есть разрушения.
Пострадали хозпостройки и производственное помещение. В первом случае есть частичные разрушения, во втором — повреждена кровля.
Продолжается осмотр территории, попавшей под обстрел. На месте работают оперативные службы.
Брянские СМИ добавляют, что обстрел произошёл около 11:00. Предполагается, что по посёлку ударили из реактивной системы залпового огня «Град».
За минувшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область более 70 раз. Били по региону в том числе беспилотниками. Три сбили под Белгородом — в результате повреждены автомобиль и линия электропередачи. Днём ранее, 4 декабря, при обстрелах пострадали два дома и экскаватор.