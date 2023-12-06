ВСУ вновь атаковали приграничье, есть разрушения

За минувшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область более 70 раз. Били по региону в том числе беспилотниками. Три сбили под Белгородом — в результате повреждены автомобиль и линия электропередачи. Днём ранее, 4 декабря, при обстрелах пострадали два дома и экскаватор.