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Беспилотники

ВСУ запустили в Белгородскую область FPV-дроны

6 декабря 2023, 07:30
Фото: 1MI
Беспилотники

ВСУ нанесли по Белгородской области более 70 ударов за сутки

Под обстрелами накануне были семь районов. Есть последствия атаки под Белгородом — повреждения получили машина и линия электропередачи. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

5 декабря ВСУ ударили по Белгородской области более 70 раз. Под обстрелы попали семь приграничных районов.

Под Белгородом накануне сбили три беспилотника самолётного типа. От падения обломков после работы ПВО пострадали легковой автомобиль и линия электропередачи в Репном. Помимо этого, по одному взрывному устройству с БПЛА сброшено над Наумовкой и Красным Хутором в Белгородском районе.

В шебекинском селе Середа зафиксировали прилёт двух FPV-дронов. Над Новой Таволжанкой в том же горокруге с беспилотника сбросили один осколочный боеприпас.

Под миномётный обстрел в минувший вторник попали несколько населённых пунктов. Под атакой были Лозовая Рудка в Борисовском районе — три прилёта, Логачёвка и Вериговка в Валуйском горокруге — три и шесть прилётов соответственно, хутор Старый в Волоконовском районе — шесть, а также Панков, Ленинский и Мухин в Шебекинском горокруге — три и по два прилёта соответственно.

Шесть артиллерийских снарядов ВСУ выпустили по Журавлёвке, десять — по Наумовке, три — по Красному Хутору в Белгородском районе. Ещё двумя ударили по Репяховке в Краснояружском районе.

Помимо этого, под обстрел попала окраина села Пороз в Грайворонском горокруге. Там насчитали 19 прилётов.

Система ПВО сбила три украинских дрона над Белгородским районом
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