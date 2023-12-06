ВСУ запустили в Белгородскую область FPV-дроны

Под миномётный обстрел в минувший вторник попали несколько населённых пунктов. Под атакой были Лозовая Рудка в Борисовском районе — три прилёта, Логачёвка и Вериговка в Валуйском горокруге — три и шесть прилётов соответственно, хутор Старый в Волоконовском районе — шесть, а также Панков, Ленинский и Мухин в Шебекинском горокруге — три и по два прилёта соответственно.