В российской столице пройдет ежегодная конференция «Агрохолдинги России — 2023»

Posted Сегодня, 18:02
Published Сегодня, 18:02
Modified Сегодня, 18:03
Updated Сегодня, 18:03
В подведении производственно-финансовых итогов развития сферы АПК в 2023 году примут участие ведущие эксперты российского агропромышленного комплекса, аналитики и главные игроки аграрного рынка. Специалисты представят прогнозы на следующий год и поставят на обсуждение такие вопросы, как финансирование агропромышленной отрасли, наращивание объемов экспорта аграрной продукции в текущем году, экономические аспекты отрасли; меры, принятые в сфере госрегулирования рынков сельхозпродукции, и их влияние на бизнес.
Также на конференции обсудят основные направления в области реорганизации бизнеса, варианты инвестирования аграрных производств и развитие страхового сектора в АПК. Эксперты расскажут о перспективах привлечения инвестиций в сферу логистики и инфраструктуру производств, а также о финансовом обеспечении цифровизации российской аграрной промышленности и о поставках оборудования и техники в условиях санкций. В числе прочего специалисты подведут итоги 2024 года в главных отраслях агрорынка для его крупных участников и обсудят перспективы и варианты его дальнейшего развития.
Основной темой конференции станет привлечение финансирования в ряд отраслей АПК Российской Федерации. В их числе: сфера развития технологий, модернизация оборудования, цифровизация и роботизация агросектора, техническое оснащение АПК, развитие сектора СЗР и импортозамещение в нем, селекционные работы и генетические исследования в животноводстве, а также производство российских компонентов для переработки мяса и молока.
Известно, что участники и спикеры конференции «Агрохолдинги России — 2023» также оценят экспорт продовольственной продукции из РФ и представят информацию о возможностях наращивания его объемов. Они отметят сдерживающие экспорт факторы, расскажут о возможностях увеличения потребительского спроса и об актуальных каналах сбыта сельхозпродукции.