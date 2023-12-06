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В российской столице пройдет ежегодная конференция «Агрохолдинги России — 2023»

В российской столице пройдет ежегодная конференция «Агрохолдинги России — 2023»

6 декабря 2023, 18:02
Фото: 1MI
В этом году в Москве в 23-й раз пройдет конференция «Агрохолдинги России — 2023». Федеральная отраслевая конференция, посвященная инвестициям в АПК, состоится 8 декабря. Главный инфопартнер флагманского мероприятия «Агроинвестора» — медиахолдинг 1MI.

В подведении производственно-финансовых итогов развития сферы АПК в 2023 году примут участие ведущие эксперты российского агропромышленного комплекса, аналитики и главные игроки аграрного рынка. Специалисты представят прогнозы на следующий год и поставят на обсуждение такие вопросы, как финансирование агропромышленной отрасли, наращивание объемов экспорта аграрной продукции в текущем году, экономические аспекты отрасли; меры, принятые в сфере госрегулирования рынков сельхозпродукции, и их влияние на бизнес.

Также на конференции обсудят основные направления в области реорганизации бизнеса, варианты инвестирования аграрных производств и развитие страхового сектора в АПК. Эксперты расскажут о перспективах привлечения инвестиций в сферу логистики и инфраструктуру производств, а также о финансовом обеспечении цифровизации российской аграрной промышленности и о поставках оборудования и техники в условиях санкций. В числе прочего специалисты подведут итоги 2024 года в главных отраслях агрорынка для его крупных участников и обсудят перспективы и варианты его дальнейшего развития.

Основной темой конференции станет привлечение финансирования в ряд отраслей АПК Российской Федерации. В их числе: сфера развития технологий, модернизация оборудования, цифровизация и роботизация агросектора, техническое оснащение АПК, развитие сектора СЗР и импортозамещение в нем, селекционные работы и генетические исследования в животноводстве, а также производство российских компонентов для переработки мяса и молока.

Известно, что участники и спикеры конференции «Агрохолдинги России — 2023» также оценят экспорт продовольственной продукции из РФ и представят информацию о возможностях наращивания его объемов. Они отметят сдерживающие экспорт факторы, расскажут о возможностях увеличения потребительского спроса и об актуальных каналах сбыта сельхозпродукции.

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