В российской столице пройдет ежегодная конференция «Агрохолдинги России — 2023»

Также на конференции обсудят основные направления в области реорганизации бизнеса, варианты инвестирования аграрных производств и развитие страхового сектора в АПК. Эксперты расскажут о перспективах привлечения инвестиций в сферу логистики и инфраструктуру производств, а также о финансовом обеспечении цифровизации российской аграрной промышленности и о поставках оборудования и техники в условиях санкций. В числе прочего специалисты подведут итоги 2024 года в главных отраслях агрорынка для его крупных участников и обсудят перспективы и варианты его дальнейшего развития.