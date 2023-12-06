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Posted Сегодня, 14:04

Published Сегодня, 14:04

Modified Сегодня, 14:06

Updated Сегодня, 14:06

Палата

В медцентре под Белгородом откроют «лепесток» для заражённых ковидом

6 декабря 2023, 14:04
Фото: Midjourney
Палата

Инфекционный центр под Белгородом вновь примет пациентов с коронавирусом

С завтрашнего дня в Белгородской области откроется корпус для пациентов с коронавирусом на базе инфекционного центра в Терновке. Персонал и палаты уже готовы к приёму пациентов. Новый корпус посетил министр здравоохранения Андрей Иконников.

С четверга, 7 декабря, в Терновке для пациентов с коронавирусом заработает один из корпусов инфекционного центра. Министр здравоохранения Андрей Иконников посетил медучреждение и проверил его готовность к открытию.

В остальных корпусах медицинского центра продолжат принимать пациентов по терапевтическому профилю. Если же в больнице будет большой наплыв больных, их направят в другие ближайшие районы.

Сейчас в регионе есть два инфекционных центра с вместимостью 3600 пациентов. Однако с текущей эпидобстановкой региону требуется около 200 коек. «Ситуация под контролем, стабильна и управляема», — подчеркнул чиновник.

После того, как ситуация с коронавирусом успокоится, медицинский центр в Терновке вернётся к прежнему формату работы.

Напомним, что в сентябре белгородцев с коронавирусом размещали в инфекционном центре в Старом Осколе.

Министр в новом корпусе для пациентов с коронавирусом
Видео: министр здравоохранения области Андрей Иконников
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