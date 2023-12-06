В медцентре под Белгородом откроют «лепесток» для заражённых ковидом

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
С четверга, 7 декабря, в Терновке для пациентов с коронавирусом заработает один из корпусов инфекционного центра. Министр здравоохранения Андрей Иконников посетил медучреждение и проверил его готовность к открытию.
В остальных корпусах медицинского центра продолжат принимать пациентов по терапевтическому профилю. Если же в больнице будет большой наплыв больных, их направят в другие ближайшие районы.
Сейчас в регионе есть два инфекционных центра с вместимостью 3600 пациентов. Однако с текущей эпидобстановкой региону требуется около 200 коек. «Ситуация под контролем, стабильна и управляема», — подчеркнул чиновник.
После того, как ситуация с коронавирусом успокоится, медицинский центр в Терновке вернётся к прежнему формату работы.
Напомним, что в сентябре белгородцев с коронавирусом размещали в инфекционном центре в Старом Осколе.